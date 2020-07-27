Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı Üniversiteler arası düzenlenen espor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi: Valorant Turnuvası. Üniversite Espor Birliği üyesi üniversiteler hangileri? Üniversite Espor Birliği final maçı kaçta? Valorant turnuvası ödülleri neler?

Riot Games tarafından geliştirilen, ücretsiz çok oyunculu oyun olan Valorant birinci şahıs keskin nişancı modundadır. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.

Üniversite Espor Birliği tarafından düzenlenen turnuvaya sadece üniversiteler katılmaktadır. İlk Valorant turnuvası kapsamında 9000 TL'lik ödül dağıtılacak.

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ ÜYESİ ÜNİVERSİTELER

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Akdeniz U¨niversitesi Resmi E-Spor Toplulugˆu

Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Esport Topluluğu

İTÜ Elektronik Spor Kulübü

ODTÜ Esporlar Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Atılım Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Bilkent Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Bahçeşehir Üniversitesi eSports

YTU DOGDOK ESports

Medipol Üniversitesi E-Spor Kulübü

Beykent Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi E-Spor Topluluğu

TEDU Espor Topluluğu

Nişantaşı Üniversitesi Elektronik Sporlar Kulübü

Ankara Üniversitesi Video Oyunları ve Espor Topluluğu

DEU Esports

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Espor Kulübü

I·stanbul Bilgi U¨niversitesi Espor & Gaming Kulu¨bu¨

Doğuş Üniversitesi Espor Kulübü

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Espor Kulübü

Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Oyunlar ve Espor Topluluğu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Espor

T.C Maltepe Üniversitesi E-Spor Kulübü

Mücadele twitch.tv/colespn adresinde;Berk "Murdock" Ataymanve Onur "Mirunas" Tatar'ın tarafından sunulacak.

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ TURNUVASI FİNAL MAÇI KAÇTA?

Final mu¨cadelesi 27 Temmuz 19.00'da twitch.tv/colespn kanalında olacak!

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ VALORANT TURNUVASI ÖDÜLLERİ

Birinci takım: 3000 TL

İkinci takım: 1500 TL

Üçüncü takım: 500 TL