Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı
Üniversiteler arası düzenlenen espor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi: Valorant Turnuvası. Üniversite Espor Birliği üyesi üniversiteler hangileri? Üniversite Espor Birliği final maçı kaçta? Valorant turnuvası ödülleri neler?
Riot Games tarafından geliştirilen, ücretsiz çok oyunculu oyun olan Valorant birinci şahıs keskin nişancı modundadır. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.
Üniversite Espor Birliği tarafından düzenlenen turnuvaya sadece üniversiteler katılmaktadır. İlk Valorant turnuvası kapsamında 9000 TL'lik ödül dağıtılacak.
ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ ÜYESİ ÜNİVERSİTELER
Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Akdeniz U¨niversitesi Resmi E-Spor Toplulugˆu
Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Esport Topluluğu
İTÜ Elektronik Spor Kulübü
ODTÜ Esporlar Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Atılım Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Bilkent Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Bahçeşehir Üniversitesi eSports
YTU DOGDOK ESports
Medipol Üniversitesi E-Spor Kulübü
Beykent Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi E-Spor Topluluğu
TEDU Espor Topluluğu
Nişantaşı Üniversitesi Elektronik Sporlar Kulübü
Ankara Üniversitesi Video Oyunları ve Espor Topluluğu
DEU Esports
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Espor Kulübü
I·stanbul Bilgi U¨niversitesi Espor & Gaming Kulu¨bu¨
Doğuş Üniversitesi Espor Kulübü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Espor Kulübü
Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Oyunlar ve Espor Topluluğu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Espor
T.C Maltepe Üniversitesi E-Spor Kulübü
Mücadele twitch.tv/colespn adresinde;Berk "Murdock" Ataymanve Onur "Mirunas" Tatar'ın tarafından sunulacak.
ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ TURNUVASI FİNAL MAÇI KAÇTA?
Final mu¨cadelesi 27 Temmuz 19.00'da twitch.tv/colespn kanalında olacak!
ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ VALORANT TURNUVASI ÖDÜLLERİ
Birinci takım: 3000 TL
İkinci takım: 1500 TL
Üçüncü takım: 500 TL