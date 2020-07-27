Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı

Üniversiteler arası düzenlenen espor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi: Valorant Turnuvası. Üniversite Espor Birliği üyesi üniversiteler hangileri? Üniversite Espor Birliği final maçı kaçta? Valorant turnuvası ödülleri neler?

Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı
27.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:42

Riot Games tarafından geliştirilen, ücretsiz çok oyunculu oyun olan Valorant birinci şahıs keskin nişancı modundadır. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.

Üniversite Espor Birliği tarafından düzenlenen turnuvaya sadece üniversiteler katılmaktadır. İlk Valorant turnuvası kapsamında 9000 TL'lik ödül dağıtılacak.

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ ÜYESİ ÜNİVERSİTELER

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Akdeniz U¨niversitesi Resmi E-Spor Toplulugˆu

Dumlupınar Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Esport Topluluğu

İTÜ Elektronik Spor Kulübü

ODTÜ Esporlar Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Atılım Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Bilkent Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Bahçeşehir Üniversitesi eSports

YTU DOGDOK ESports

Medipol Üniversitesi E-Spor Kulübü

Beykent Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi E-Spor Topluluğu

TEDU Espor Topluluğu

Nişantaşı Üniversitesi Elektronik Sporlar Kulübü

Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı

Ankara Üniversitesi Video Oyunları ve Espor Topluluğu

DEU Esports

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Espor Kulübü

I·stanbul Bilgi U¨niversitesi Espor & Gaming Kulu¨bu¨

Doğuş Üniversitesi Espor Kulübü

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Espor Kulübü

Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Oyunlar ve Espor Topluluğu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Espor

T.C Maltepe Üniversitesi E-Spor Kulübü

Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı

Mücadele twitch.tv/colespn adresinde;Berk "Murdock" Ataymanve Onur "Mirunas" Tatar'ın tarafından sunulacak.

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ TURNUVASI FİNAL MAÇI KAÇTA?

Final mu¨cadelesi 27 Temmuz 19.00'da twitch.tv/colespn kanalında olacak!

ÜNİVERSİTE ESPOR BİRLİĞİ VALORANT TURNUVASI ÖDÜLLERİ

Birinci takım: 3000 TL

İkinci takım: 1500 TL

Üçüncü takım: 500 TL

İlgili Haberler

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonucu nasıl sorgulanır?
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonucu nasıl sorgulanır?
Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih kılavuzu 2020
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih kılavuzu 2020
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Güncel
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Magazin
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Güncel
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor Spor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Reha Özcan Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Selçuk İnan Caner Erkin Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Üniversite Espor Birliği kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası'nın son günü başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 10:44:31. #1.14#
title