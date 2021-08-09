Üniversite baraj puanları düşecek mi? 2021 üniversite baraj puanları düştü mü?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Üniversite baraj puanı kaç? ÖSYM ais! Üniversite baraj puanı! Üniversite tercihi kimler yapabilir? Üniversite baraj puanları düşecek mi? 2021 üniversite baraj puanları düştü mü?

Üniversite baraj puanları düşecek mi? 2021 üniversite baraj puanları düştü mü? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi sürüyor. Bu kapsamda Üniversite baraj puanları düşecek mi? 2021 üniversite baraj puanları düştü mü? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

2021 ÜNİVERSİTE BARAJ PUANLARI!

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

2021 YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Barajı geçmek için TYT'de en az 14-18 net yapmak gerekiyor.

Barajı geçmek için AYT ve YDT'de en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

NOT = Netler ortalama olarak yazılmıştır. Aşağı veya yukarı oynama olabilir.

ÜNİVERSİTE BARAJ PUANLARI DÜŞECEK Mİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Haziran ayında partisinin grup toplantısında "Türk gençliğini bir nevi yarış atı gibi göremeyiz. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir" diyerek üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

BAHÇELİ, ÜNİVERSİTE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavları hakkında yaptığı son açıklamalarıyla bir kez daha çağrısını yineledi. Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan MHP lideri Bahçeli, salgın döneminde öğrencilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, TYT baraj puanının 150'den 140'a, AYT baraj puanının da 180'den 160'a çekilmesini istedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar.

''GENÇLERİMİZİN MÜHİM SORUNU''

Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

2020 yılının Mart ayından bugüne kadar hem ülkemiz hem de dünya olağanüstü salgın şartlarına maruz kalmıştır. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.





''ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN ÇAĞRISI DUYULMALI''

Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.

''SALGIN NEDENİYLE BAŞARI ORANI DÜŞTÜ''

2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

''BARAJIN ÇEKİLMESİ GENÇLERE TERCİH İMKANI SAĞLAYACAK''

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

''TYT 140'A, AYT 160'A ÇEKİLMELİ''

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.

Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun.