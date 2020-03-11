UNİCEF koronavirüs açıklaması - Koronovirüsten korunmanın yolları, UNİCEF coronavirüs
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UNİCEF koronavirüs açıklaması - Koronovirüsten korunmanın yolları, UNİCEF coronavirüs

Çin'de başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs hastalığı salgın haline geldi ve yaklaşık 4 bin 200 kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs ile ilgili Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) açıklamada bulunarak, korunmanın yollarını ve doğru bilinen yanlışları açıkladı.

11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:01
UNİCEF koronavirüs açıklaması - Koronovirüsten korunmanın yolları, UNİCEF coronavirüs

UNİCEF koronovirüs açıklaması dikkat çekiyor. Dünay genelinde 114 bin 457 kişiye corona virüs tespiti konuldu. UNİCEF'de ''Kendinizi ve sevdiklerinizi Koronavirüs'ten koruyun'' diyerek yapılması gerekenleri sıraladı. İşte, koronavirüs korunma yolları...

UNİCEF YALAN HABERLER HAKKINDA UYARDI

Covid-19 virüsü, Türkiye'nin sınır komşularına yayılmış, son olarak Yavru Vatan KKTC'ye gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açılamalarına göre ise Türkiye'de bir vakaya rastlandı. Verilerin ardından vatandaşlar, koronavirüsten korunma yollarını araştırıyor. Konuyla ilgili UNİCEF doğru bilinen yanlışları, yapılması gerekenleri bir afiş ile birlikte duyurdu. İşte, UNİCEF'in koronavirüs açıklaması:

UNICEF Ortaklıklar Genel Direktör Yardımcısı Charlotte Petri Gornitzka'nın koronavirüsle ilgili yanlış bilgilere ilişkin açıklaması: "Dünyanın her yerinde insanlar kendilerini ve ailelerini koronavirüsten korumak için gerekli önlemleri alıyor. Böyle bir dönemde gerekli olan, bilimsel temellere dayalı sağlam bir hazırlıktır.

Ne var ki pek çok insan virüse ve nasıl korunulacağına ilişkin bilgiler paylaşırken bu bilgilerden ancak bir kısmı yararlı ya da güvenilir niteliktedir. Sağlık alanında bir kriz ortaya çıkmışken ortaya atılan yanlış bilgiler paranoyayı, korkuyu ve insanları damgalama gibi davranışları yaygınlaştırabilir. Böyle bir durumun ayrıca insanları virüse karşı korunmasız ve daha açık hale getirmesi gibi bir riski de vardır.

Bu tür yanlış bilgileri uydurup yayanlara tek ve basit bir mesajımız olacak: YAPMAYIN!Yanlış bilgiler paylaşılması ve üstelik bu bilgilere güvenilir kuruluşlara atıfta bulunarak inandırıcılık kazandırmaya yeltenilmesi tehlikelidir ve yanlıştır.

Halktan isteğimiz şudur: Kendinizi ve ailenizi nasıl güvende tutabileceğinize ilişkin doğru bilgiler için, UNICEF ve WHO gibi, sağlık alanındaki resmi yetkililer ve güvenilir sağlık profesyonelleri gibi kaynaklara başvurun; güvenilir olmayan ve teyit edilmeyen kaynaklardan gelen bilgileri paylaşmayın.

Günümüzün bilgi zengini toplumunda kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için gerekli bilgileri edinmek için nereye gidilmesi gerektiğini tam olarak bilmek güç olabilir. Ancak, kendimizi ve sevdiklerimizi güvende tutabilmek için aldığımız başka her tür önlemde ne kadar titiz davranıyorsak paylaştığımız bilgilerin doğruluğu konusunda da o kadar titiz olmamız gerekir.

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, hükümet yetkilileri ve Facebook, Instagram, LinkedIn ve TikTok gibi çevrimiçi ortaklarla birlikte çalışarak virüs hakkında doğru bilgiler sağlamak ve ortaya yanlış bilgiler atıldığında halkı bilgilendirmek için aktif biçimde adımlar atmaktadır." şeklindedir.

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