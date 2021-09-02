UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
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UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)

Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısı 10 kat arttı.

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısı 10 kat arttı.

Yaklaşık 7 yıl önce geçici listeye alınan Arslantepe Höyüğü'nün Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısında da artış yaşanmaya başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, AA muhabirine, höyüğün dünyada devletin ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yer olarak bilindiğini, dünyanın en eski kerpiç sarayının burada bulunduğunu, en eski kral mezarını ve dünyanın en eski drenaj hattının burada yer aldığını söyledi.

Arslantepe'nin kalıcı listeye girmesinden sonra alanda çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Şişman şöyle devam etti:

"Arslantepe'de kazılar her yıl devam ettiği için kazılan yerlerin, kazı alanının üstünün örtülmesi gerekiyor. Bunun için de her yıl kademeli olarak açılan yerlerle ilgili çatı projeleri oluşturuyoruz. Öncelikli olarak şu an kazılmış alanın üstünün örtülmesi ile ilgili çatı projemizi hazırlayıp en önce bunu gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada Arslantepe'nin yakınında bulunan alanda bir karşılama merkezi yapmamız gerekiyor. Bunun da temel sebebi bir yer kalıcı listeye girdikten sonra doğal olarak turizmde hareketlilik oluyor. Ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılması ve organize bir şekilde höyüğü gezmelerini sağlamak için bir karşılama merkezi projemizi devreye alacağız. Diğer bir husus da Malatya Arkeoloji Müzemiz 1960'lı yıllarda yapılan bir müze olduğu için artık yeni bir müzeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için yeni bir Malatya Arkeoloji Müzesi yapacağız. Çalışmalarımız da devam ediyor, projeleri çizildi. Yer belirlendikten sonra müze projemizi gerçekleştirmiş olacağız."

"Yapılacak işler planlandı"

Şişman, Arslantepe'nin tanıtımına yönelik de çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Tanıtım filmlerinden tutun, buranın broşürlerinin hazırlanmasına, sesli rehberlerin artırılmasından güvenlik görevlilerinin artırılmasına kadar Arslantepe Yönetim Planı'nda kısa orta ve uzun vadede yapılacak işler planlandı. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değil yerel paydaşlarımızla birlikte, belediyelerimiz olsun, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ederek Arslantepe ile ilgili çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte devam ettireceğiz." dedi.

"Ziyaretçi sayısı 10 kat arttı"

Şişman, höyüğün en güzel özelliklerinden birinin de gelen turistin saray yapısını, kompleksi bizzat içerisine girip deneyimleme ve o yapıları görebilme şansının bulunması olduğunu dile getirdi. Ziyaretçi sayısının daha önceleri 30-40 kişi bandında olduğunu belirterek Şişman şöyle devam etti:

"Bu özellik birçok yapıda yoktur, sadece dışarıdan bakılıp ayrılıyor. Bu anlamda Arslantepe'nin bu yönü de güzel olduğu için biz burada elimizden gelen bütün çabayı gösterip burayı hem koruyup hem de insanların burayı görmelerini sağlamak için uğraşacağız. Zaten bunun en büyük göstergesi de şu oldu. 26 Temmuz'da listeye girdik aradan geçen süreçte günlük ortalama 300-400 ziyaretçi almaya başladık. Bunun önümüzdeki sezon daha da artacağını öngörüyoruz. Ziyaretçi sayısı önceki yılların neredeyse 10 kat arttı diyebiliriz. Bundan dolayı bu yıl planlamalarımızı yapıp seneye eyleme geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada inşallah bütün paydaşlarımız elini taşın altına koyuyor ve gerekli desteği veriyor."

"Destinasyon oluşturmayı düşünüyoruz"

Şişman, höyüğün Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini hatırlatarak, "Bölgeye turist getirmek istediğimiz zaman onlara sunacağımız sadece Arslantepe değil, bölgesi ile çevresi ile birlikte bir destinasyon oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çevre şehirlerdeki il müdürleriyle toplantılarımız devam ediyor. Bölgeyi Arslantepe merkezli çok güzel bir destinasyon haline getireceğiz." diye konuştu.

UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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