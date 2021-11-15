DİVRİĞİ, SİVAS (İHA) - UNESCO ilk onu koruma altına almıştı... Divriği Ulu Camisi'nde yarım kalan restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor

SİVAS - UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser olan Divriği Ulu Camisi'nde yarım kalan restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen Divriği Ulucami ve Darüşşifasında yarım kalan restorasyon çalışmalarına yeniden başlanılacağı öğrenildi. Anadolu Selçuklularının bitişik nizamda yapılan ve bir kadın ve bir erkek tarafından inşa ettirilen tek yapı olan ve UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasına süren restorasyon çalışmalarına yüklenici firmanın çekilmesi sonucu 1.5 yıldır ara verilmişti. Restorasyon çalışması için geçtiğimiz aylarda yeniden ihaleye çıkılırken ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapıldığı duyuruldu. Restorasyon çalışmalarının 800 gün içerisinde tamamlanarak 800 günün bitiminde caminin ibadete açılması planlanıyor.

Divriği Ulucami ve Darüşşifası eşsiz mimari özelliklerine rağmen baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor. İlk tecrübede ortaya çıkartılan ve aradan geçen 8 asra rağmen benzeri dahi yapılamayan caminin gizemi çözülemiyor. Eserin en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan 10 binden fazla motifin hiçbirinin diğerine benzememesi ve hepsinin bilindik tekniklere aykırı olarak asimetrik olması. Yapının bu özellikleri ile Dünyada eşe benzeri bulunmuyor.