Umulmadık anda ortaya çıkıyor, gören telefona sarılıyor

19.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:04

Örümcek Adam kostümüyle Antalya sokaklarında dolaşan 27 yaşındaki Burak Soylu, küçüğünden büyüğüne tüm vatandaşların ilgi odağı oluyor. Müzik eşliğinde Michael Jackson dansı yapan ve bu özelliğini kıyafetiyle pekiştiren Soylu, çevresindekiler tarafından 'örümceksın' lakabıyla çağrılıyor.



Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Burak Soylu, çocukken televizyondan izlediği kurgusal kahraman Örümcek Adam ve 2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson ile tanıştı. Gençlik yıllarında dansa merak salan Soylu, Michael Jackson müziği ve dansına ilgi göstermeye başladı. Soylu, üniversite eğitiminin ardından otellerde ve sokaklarda süper kahraman olarak boy göstermeye, düzenlenen organizasyonlarda da günübirlik gösterilere çıkarak geçimini bu şekilde sağlamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'nın en işlek caddelerinde gezinen Soylu, Örümcek Adam ve hayranı olduğu Michael Jackson'un kıyafetlerini birleştirip sokaklarda mini şovlar ve dans gösterileri yapmaya başladı.



"Yüzünü görmüyorum ama güzeldir herhalde"



7'den 70'e her kesimin ilgi odağı haline gelen genç adam, çevresindekiler tarafından 'örümceksın' lakabıyla çağrılıyor. Sokakta Soylu'yu gören çocuklar koşarak ona sarılıyor, vatandaşlar da cep telefonuyla Soylu'nun fotoğrafını çekiyor. Soylu'ya yaşlı vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Kimi, "Benim torun Örümcek Adam'ın hastası. Fotoğrafını çektim, birazdan da torunuma göndereceğim" diyerek, kimisi de "Yüzünü görmüyorum ama çok güzeldir herhalde. Kuzum benim Allah'a emanet ol" diyerek, Soylu'ya sevgi gösterisinde bulunuyor.



Soylu'nun yaptığı aktiviteyi beğendiğini söyleyen gençlerden Ayşe Kocairi de "Ben böyle değişik aktiviteleri çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Yaptığı çalışma güzel bir şey. Ben örümcek adamı çok izlerdim, şuan bile izliyoruz" diyerek örümcek adam sevgisini dile getirdi.



"Ben derin ve renkli bir insanım"



6 yaşında gördüğü Örümcek Adam kostümüne aşık olduğunu belirten Burak Soylu, kurgusal süper kahramanın karakteriyle kendi karakterinin benzer özelliklerde olduğunu dile getirdi. Çocukları sevindirmeyi çok sevdiğini ifade eden Soylu, "Ruhumdaki güzelliği fark ettim. Sevgi dolu olması, çocuklara yardım etmesi gibi özellikler olduğu için bu karakterin kendime uygun olduğunu düşündüm. Mahallenizin dostu örümcek adam oldum. Çocuklar gördüğü zaman el sallıyor. İnsanlar trafikte, 'Spiderman' diye bağırıyor. Düdük çalan mı dersin, arabayı görüp beni tanıyan mı dersin. İnsanlar artık alıştı, beni gördükleri zaman gülümsüyor. Benim istediğim de tam anlamıyla bu. Duygularım gerçekten çok derin. Ben derin ve renkli bir insanım. İnsanlara sevgiyi verip, geri alıp paylaşmasını seven bir insanım. Örümcek adam ya da başka bir sevgi, çocuk sevgisi, hayvan sevgisi bir şekilde sevgiyi paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Ay yürüyüşüyle başladı



Michael Jackson'un Billie Jean adlı şarkısındaki ünlü ay yürüyüşünü gördükten sonra aynanın karşısına geçtiğini aktaran Soylu, "Aynanın karşısında ay yürüyüşü yapmaya başladım. Ondan sonra dans aşkı bende hiç bitmedi. Bunun üzerine hep koydum. Renkli bir insan olduğum için Michael Jackson, motorum Barış Akarsu, Spiderman bunların hepsi harmanlandığında ortaya Burak Soylu çıktı" ifadelerini kullandı.



"Amacım insanları güldürmek"



Soylu, amacının insanları gülümsetmek olduğunu vurgulayarak, "Ben hayatı müzikal şekilde yaşamayı seviyorum. İnsanlar bana baktığında nasıl müzikal filmi seyrediyorlarsa aynı şekilde hissetmelerini istiyorum. Sanki bu dünyadan biraz kaçış hissi vermek istiyorum. Onların gülümsetmek, dertlerini unutturmak bir saniye bile olsa. Tamamen amacım bu" diye konuştu.



Giydiği kıyafetler ve dansı sonrası kendisine 'Örümceksın' lakabının takıldığını ifade eden Soylu, "Bunu ilk bana diyen çok değerli bir insandır. İsmi Fatoş. Barış akarsu vesilesiyle tanıştığım birisi. İlk başta o bana, 'Örümceksın' lakabını taktı ve o şekilde ilerledi" dedi.



Depremzede çocukları güldürmek için Elazığ'a gidecek



Son olarak projeler üretmeye devam edeceğini sözlerine ekleyen Soylu, "Önümüzdeki haftaya Elazığ'a gideceğim. Elazığ'daki çocukları mutlu etmek istiyorum. Orada hastane olur, engelli ziyareti olur. Ziyaret edebileceğim herkese bütün insanlara ulaşmaya çalışacağım. Ruhumu ve sevgimi göstereceğim. Özellikle çocuklara. Okullara gideceğim, teneffüslerde belli sürpriz yapıp, onlara deprem anını unutturmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA