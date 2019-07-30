Umuda Pedal Ekibi, GBI Europe 2019'dan Rekor Bağışla Döndü!

Umuda Pedal Ekibi, GBI (Global Biking Initiative) Europe 2019 etkinliği kapsamında 30 Haziran – 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Milano'dan Münih'e pedal çevirerek Mardinli çocuklara Tasarım ve Beceri Atölyesi kurmak için fon oluşturdu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan nitelikli eğitimle ve 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturmaya devam ediyor. Mardin'de kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyesi için TEGV ile tekrar işbirliği yapan Umuda Pedal Ekibi, Mardin – Göbeklitepe etabıyla başlayan kampanyanın bu son etabında toplanan bağışlarla, TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi'nde Tasarım ve Beceri Atölyesi hayata geçirilecek. İkinci etapta toplanan rekor bağışla, aynı zamanda 2019 yılında kurulması planlanan Tasarım ve Beceri Atölyelerinden biri için daha yüksek oranda fon yaratıldı.

GBI Europe 2019'da Türkiye'den 10 bisikletçi, 830 km boyunca Umuda Pedal Çevirdi. Sürüş boyunca, 3 ülke ve Alp Dağları geçilirken, 10 bin metreden fazla tırmanış yapıldı. Bu yıl 12.si yapılan ve bir sosyal sorumluluk projesi ile eşleştirilen bu global etkinliğe, 30'a yakın ülkeden yaklaşık 400 bisikletçi katıldı. Umuda Pedal, geçtiğimiz yıl yapılan Göteburg-Münih sürüşüne de katılmış, Bakırköy FAP ve Batman Öğrenim Birimi'nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulması için kaynak sağlamıştı.

TEGV'in Tasarım ve Beceri Atölyelerinde çocuklarımız 21. yüzyıl öğrenme sistemleri ile tasarlayarak, yaparak, deneyerek ve üreterek öğrenecekler. Çocuklarımız, Tasarım ve Beceri Atölyeleri sayesinde gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmek için tasarım, robotik kodlama, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılık, üretim ve paylaşım süreçlerini tanıyacaklar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı hazırlanmasını sağlayacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olacak.

Kaynak: Bültenler