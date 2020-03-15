Umre yolcularının karantinaya alınma süreci sürüyor Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da karantinaya alınma süreci devam ediyor.

Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da karantinaya alınma süreci devam ediyor.

Suudi Arabistan'daki umre ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönen vatandaşların, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçakta bulunan umre yolcuları, belediye otobüsleri ile Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alınıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da öğrenci yurtlarındaki karantina sürecine ilişkin, "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklaması yaptı.

ANKARA'DA 5 BİN 392 KİŞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat Yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi.

Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.

UMREDEN DÖNEN YOLCULAR KONYA'DAKİ YURTLARDA GÖZLEM ALTINA ALINIYOR

Umreden gelen ve korona virüs sebebiyle 14 gün karantina altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan'dan umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri yer ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki bazı yurtları vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirdi. Bu kapsamda umreden dönen vatandaşların bulunduğu uçaklar Konya Havaalanı'na inmeye başladı. Havaalanında otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtlarına yerleştiriliyor.

Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alınacak.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Çiğdem Şirin-Ramazan Çetin/İHA)

Kaynak: İHA