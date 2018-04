"Ümraniye Çiğdemi" Gün Yüzüne Çıkıyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (ANG) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre; Ümraniye Çiğdemi'nin vakıf bünyesinde bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde tanıtılması, araştırılması ve korunması konusunda anlaşmaya varıldı.

İmza programına Başkan Hasan Can ve Eşi Saliha Can'ın yanı sıra; ANG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. İmza töreni öncesinde Başkan Hasan Can, 24 TV'de yayınlanan Moderatör programı ve TGRT Haber'e canlı olarak bağlandı. Ayrıca Başkan Hasan Can; Beyaz TV, Akit TV, İHA ve DHA'ya imzalanan protokolle ilgili röportaj verdi.

ANG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en önemli doğal varlılığının biyolojik çeşitliliği olduğuna inanıyoruz. 10 bini geçmiş bir tür sayımız var; bütün Avrupa kıtasının tür sayısına yakın. Bir gün Avrupa Birliği'ne girsek tek ülke olarak, biyolojik çeşitliliği 2 katına çıkarabilecek bir güce sahibiz. Bu zenginliğin ne yazık ki 3'te biri çeşitli derecelerde tehdit altında. Bu türlerin tanıtılması ve korunması için botanik bahçeleri bekçilik yapıyor. Bu bakımdan Ümraniye Belediyesinin bu botanik bahçesine yaptığı ilgi ve ihtimamı takdirle karşılıyoruz. Bir endemik bitkinin korunmasına, tanınmasına, tanıtılmasına yönelik bir çalışmayı yaptığı için başta Başkan Hasan Can olmak üzere tüm Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu merkezde yapılacak çalışmaların biyolojik türlerle ilgili yeni çalışmalara da örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; "Bugün doğrusu çok önemli bir millî görev yaptığımızı düşünüyorum. Cenab-ı Hakkın yarattığı bu dünyada farklı lokasyonlarda farklı bitkiler var, bu bitkiler başka bir yerde yetişmiyor; bunlara endemik bitki diyoruz. Bunlardan bir tanesi de literatürde 'Ümraniye Çiğdemi' olarak geçen, bizi de mutlu eden çiğdem türü. Ümraniye eskiden yeşillik, ovalık olduğu için Ümraniye Çiğdemi her yerde yetişiyormuş; tabii şimdi toprak parçaları azalınca azalmış. Biz bundan birkaç sene evvel belediye meclisimizle bir komisyon kurduk; Ramazan Büyükboyacı adında avcılık yapan bir ağabeyimiz vardı; o çiğdemin çıktığı yerleri ve zamanı söyleyince; buraları tespit ettik. Bir mesire alanımız var; mesire alanımızda da Ümraniye Çiğdemi'nin çıktığını tespit ettik. Onları koruma altına aldık. Ama sadece o bölgeyi koruma altına almakla yetinmek, gelecek kuşağa aktarmak için yeterli değil dedi. Başkan Hasan Can, Ümraniye Çiğdemini koruma ve yaşatma adına üniversitelerle ve belediye bünyesinde yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Ayrıca Ümraniye Çiğdemi'yle alakalı çalışmaların yanında kültür merkezleri ve meslek edindirme kurslarında klasik Türk sanatları eğitimleri verildiğinden ve farklı alanlarda verilen bu eğitimlerde Ümraniye Çiğdeminin motif olarak kullanıldığından bahseden Başkan Hasan Can; "AK Parti Ümraniye 6. Olağan İlçe Kongresini teşrifleri sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ümraniye'yi sembolize eden bir şey takdim etmek istedik. Bunun sonucunda da Cevher Ağa Camii'nin taç kapısını resmettik, ortasına ise Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde restore ettirerek yeniden canlandırdığı Ümraniye Tarihî Hekimbaşı Av Köşkü'nün minyatür çalışmasını yaptık ve bu iki tarihî yapının resim ve minyatür çalışmasının üzerine de Ümraniye Çiğdemi'ni dallarla sarkıttık. Bu kompozisyonu anlatan eseri kendilerine takdim ettik" dedi.

Ümraniye Çiğdeminin gelecek nesillere aktarılabilmesi adına yapılacak çalışmalar için Ümraniye Belediye Meclisi'nin ANG Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzalamaya karar verdiğini söyleyen Başkan Hasan Can; "Bugün bunun için buradayız. Burası muhteşem bir botanik bahçesi. İçinde bulunduğumuz bina da Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Çiğdemi İnceleme ve Araştırma Merkezi olarak kuruldu. Burası öğrencilere çiçeği tanıtma amaçlı bir merkez olarak tasarlandı. İnşallah imzalayacağımız bu protokol; bu çiçeğin yok olmadan tabiatta var olmasını ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlar. ANG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit ağabeyimize, bu hayırlı hizmete katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diyerek konuşmasını bitirdi.

İmzalanan protokolün ardından Başkan Hasan Can, ANG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'e Belediyenin Meslek Edindirme Kurslarında yapılan çini plaket hediye etti. Ali Nihat Gökyiğit ise, Başkan Hasan Can'a kendisine ait olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi adlı kitabı hediye etti.