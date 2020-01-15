15.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:56

Sosyal medyaya damga vuran Ümmü Gülsüm Genç, sosyal medyayı salladı. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin de beğenisini kazanan Ümmü Gülsüm hayatı ile milyonlara örnek oldu. Peki Ümmü Gülsüm kimdir Kim Milyoner OlmaK İster Ümmü Gülsüm kimdir?

ÜMMÜ GÜLSÜM KİMDİR?

Ümmü Gülsüm 11 Ocak günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına damga vurdu. Performansı ve hayatı ile dikkat çeken Ümmü Gülsüm 125 bin liralık para ödülü ile yarışmadan ayrıldı.

Artvin doğumlu olan Ümmü Gülsüm 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalıktan dolayı konuşma yetisini kaybetti. 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

SANAT VE SİYASET DÜNYASI KAYITSIZ KALMADI

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin bir anda gündemine oturan Ümmü Gülsüm Genç hakkında yorumda bulundu. İmirzalıoğlu, "Kim Milyonler Olmak İster" yarışmasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ümmü Gülsüm ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gülsüm ile 2 saat baş başa vakit geçirdik ve çok etkilendim. O kadar güzel ve tertemiz kalmış bir insan ki, insan kendini sorguluyor. Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum. O yürek olduğu sürece hiçbir engel tanımıyorsunuz. Onu yetiştiren herkesi emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada Genç'in performansını izlediğini söyledi. Başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini dile getirdi.

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