Ümmet Akın; "Kuşadası'ndaki Turizm Her İlçemizi Kalkındıracak"

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Kuşadası'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerinde STK başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra Salı Pazarı esnafı ile bir araya geldi.

MHP Genel Merkezi tarafından da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlık Adaylığı resmen duyurulan Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Kuşadası'nda gerçekleştirdiği ziyaretlerinde STK'lar, Salıpazarı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Ziyaretler esnasında Kuşadası'nda turizm sektöründe uzun yıllar hizmet verdiğini ve turizmdeki sorunları bilen birisi olarak Kuşadası'nı kalkındıracak projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirten Akın; "Kuşadası'nda esnaflarımız ve vatandaşlarımız beni çok yakından tanıyorlar. Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde Kuşadası'ndaki turizmin bitme noktasında olduğunu gördük. Yıllar evvel bir turist kafilesi geldiğinde Kuşadası'nda girmediği sokak kalmazken, şimdi limana dahi gemi yanaşmak istemiyor. Bunun sebebi de yapılan araştırmalarda görüldüğü ve vatandaşlarımızın da dile getirdiği gibi yoğun trafik yer alıyor. Her fırsatta dile getiriyoruz. Aydın için 5 yıldız kalkınma programı hazırladık. Bu 5 yıldızdan birisi de "Turizm Kenti Aydın" 27 büyük projemiz ile Aydın'ı ve tüm ilçelerimizi şaha kaldıracağız.

Kuşadası ve Didim'de 5 ay çalışan değil 12 ay çalışan bir ilçe oluşturacağız. Aydın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden birisi. Milas'tan İzmir sınırına kadar tüm sahil şeridini ilmek ilmek işleyeceğiz. Göreceksiniz ki yalnızca turizm bile Aydın'ı ekonomik olarak zenginleştirmeye yetecek. Biz bu şahlanmayı başaracak birikime, tecrübeye, ekibe ve projelere sahibiz" dedi.

MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Kuşadası ziyaretinde Ticaret Odası Eski Başkanı Mahmut Öztaş, Kuşadası Bayraklıdede Mahalle Muhtarı Çiğdem Tektaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı ve yönetimini, Mimarlar Odası, Ticaret Odası ve Salı pazarı esnaflarını ziyaret etti. Akın'a MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve yönetiminin yanı sıra MHP 27. Dönem 2. Sıra Milletvekili Adayı Güntekin Şimşek ve çok sayıda partili eşlik etti. - AYDIN