'Ümitcan, kucaklayıp odaya götürürken Esra baygın değildi' (3)

ÜMİTCAN UYGUN: BEN EVDEN ÇIKARKEN ESRA UYANIKTIAnkara'da, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltında olan Ümitcan Uygun'un, polise verdiği ifadenin tamamı ortaya çıktı.

ÜMİTCAN UYGUN: BEN EVDEN ÇIKARKEN ESRA UYANIKTI

Ankara'da, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltında olan Ümitcan Uygun'un, polise verdiği ifadenin tamamı ortaya çıktı. Uygun, Hankulu'ya fenalaşması sonrası ayran içirdiklerini belirterek, "Ayranı içince kusmaya başladı. Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede, Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık 1 saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da 'Biraz uyuyayım da kendime geleyim' dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Ben de yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında ben de uyuyakalmışım. Saat 10.15 sıralarında soy ismini bilmediğim avukatım Zehra beni arayarak 'Adliyede seni bekliyorum, ifaden var' dedi, ben de 'Uyuyakalmışım abla, hemen geliyorum' dedim ve telefonu kapattım. Benim telefonum çaldığında Esra da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş' dedi. Ben de 'Taksi çağır, ben ifadeye gideceğim' dedim. Esra da benim telefonumdan taksi durağını arayarak taksi istedi. Yaklaşık 2-3 dakika sonra taksi geldi. Ben evden çıkarken Esra uyanıktı. Saat 11.00 sıralarında taksiye binerek adliyeye gittim" diye konuştu.

'BİLDİĞİNİZ NE VARSA ANLATIN, DEDİM'Ümitcan Uygun, saat 14.30 sıralarında, Esra Hankulu'nun telefonundan Furkan G.'nin kendisini aradığını ileri sürerek, "'Bu kız nefes almıyor, bu kız morarmış' dedi. Ben de Furkan'a 'Kalbi atıyor mu, diye bak' dedim. Furkan da 'Yok ağabey, kalbi atmıyor' dedi. 'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'Ağabey senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Ne yediyseniz ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım. Saat 18.30 sıralarında dükkanı kapatarak ben, babam ve ağabeyimle onun evine gittik. Yarım saat sonra kendi evime geçtim daha sonra polisler gelip beni aldılar" dedi.'BENİM İSMİMİ VERMEYİN, DEMEDİM'

Esra Hankulu ile yakın arkadaşlığı olduğunu; ancak sevgili olmadıklarını ileri süren Uygun, "Önceden bildiğim kadarıyla bir rahatsızlığı yoktu. Daha önce hiçbir tartışma yaşamadık. Furkan ve Dilan'ın iddia ettiği gibi 'Benim ismi vermeyin' diye bir şey söylemedim. Esra bana 'lyrica' adlı ilacı kullandığını söylemişti. Nereden aldığını bilmiyorum. Ölümüyle ilgili bildiklerim bunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan