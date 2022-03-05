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Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

Yalova İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, görevi emekli olan Selim Karahan'dan devraldı.

YALOVA (İHA) - Yalova İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, görevi emekli olan Selim Karahan'dan devraldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevinden İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne atanan Ümit Yılmaz, düzenlenen törenle yeni görevine başladı. Yılmaz, için İl Genel Meclisi'nde bir tören düzenlendi. Törene Vali Muammer Erol da katıldı. Karahan'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi. Vali Erol, Karahan ile başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti. Erol, Yılmaz'a da görevinin hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Değerli kardeşimiz Ümit Yılmaz, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görevine başladı. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yılmaz ise devraldığı bayrağı daha ileri noktalara taşımak için çalışacağını ifade etti. - YALOVA

Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

Ümit Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Selim Karahan, Ümit Yılmaz, Emekli, Yalova, Yerel, Haberler

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