Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimleri belli oldu. Peki, Ümit Üzüm kimdir? Kahraman Şehit İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT Ümit Üzüm KİMDİR?

Sivas doğumlu Şehit Ümit Üzüm, vatan toprakları için gösterdiği fedakarlıkla gönüllerde taht kurdu. Üzüm'ün naaşı, 8 Temmuz Salı günü Kayseri'de düzenlenecek askeri törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlanacak.

Şehit Ümit Üzüm'ün anne ve babası yaşamını yitirdi. Şehidin eşi Nazan Üzüm (34) ile evlatları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8), Sivas Merkez Dörteylül Mahallesi'nde hayatlarını sürdürüyor.

Şehidin naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilecek yürek burkan törenin ardından defnedilecek.

12 şehidimiz: