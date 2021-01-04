Umberto Eco kimdir? Umberto Eco eserleri nelerdir? Umberto Eco doğum tarihi ne? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri nelerdir?

Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazarın doğum gününde anılıyor. Çok sayıda eser bırakan ve saygınlığı olan Umberto Eco kimdir? Umberto Eco eserleri nelerdir? Umberto Eco doğum tarihi ne? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri nelerdir?

Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazarın doğum gününde anılıyor. Çok sayıda eser bırakan ve saygın ödüllere sahip olan Umberto Eco kimdir? İtalyan bilim insanı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco, edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştır. Umberto Eco eserleri nelerdir? Umberto Eco doğum tarihi ne? Umberto Eco hayatı, sanatı ve eserleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

UMBERTO ECO KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ocak 1932, İskenderiye, İtalya

Ölüm tarihi ve yeri: 19 Şubat 2016, Milano, İtalya

Filmler: Gülün Adı, Gece

Ödüller: Strega Ödülü, Médicis Yabancı Yazarlar Ödülü, Fransa Şeref Nişanı, Sanat ve Edebiyat Nişanı

UMBERTO ECO HAYATI, SANATI VE ESERLERİ NELERDİR?

Umberto Eco (5 Ocak 1932, Alessandria - ö. 19 Şubat 2016, Milano, İtalyan bilim insanı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünürdür.

Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarındandır. Eco, 1971'de Bologna Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaya başladı. Yapısalcılık sonrası göstergebilim gelişmelerine önemli katkılarıyla tanınmaktadır. Eco, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Thomasçılık akımı ve bu akımın estetik anlayışı üzerine yaptı. Tarihçi, filozof, Orta Çağ uzmanı, James Joyce üzerine derin araştırmalar yapmış bir yazardır. Yazarın ilk romanı Gülün Adı 1980'de yayımlandı. 1962'de Torino Üniversitesi'nde doçent, 1969'da ise Floransa Üniversitesi'nde görsel iletişim dalında profesör oldu. 1971'de Bologna Üniversitesi'ne geçti ve 1975 yılında bu üniversitenin Gösteri ve İletişim Bilimleri Enstitüsü'nün başına getirildi.

Eco'nun çalışmaları 1960'ların ortasından itibaren avantgarde yapıtlara, kitle kültürüne yönelmiştir. Son dönemlerde ise, güncel olay ve olguları da ele alan çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında edebiyat eleştirileri, tarih ve iletişim yazıları önemli bir yer tutmaktadır. Eco özellikle tarih bilgisiyle süslediği eserlerinde tam bir ustalık gösterir. Özellikle Baudolino adlı eserinde Bizans ve IV. Haçlı Seferi hakkındaki anlatıları sürükleyicidir. İstanbul'a geniş yer ayırdığı bu eserini yayınlamadan kısa bir süre önce 1998 yılında İstanbul'u ilk kez ziyaret etmiştir. Beş gün süren ikinci ziyaretini ise sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı eşliğinde 2013 yılında gerçekleştirmiştir. Bu ziyareti sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yazar Orhan Pamuk ile bir söyleşiye de katılmıştır.

Roland Barthes'tan sonra, "ayrıntıların anlamı" ya da "ayrıntıların sosyolojisi" adı verilen bir anlayışın önemli köşe taşlarından birisi olan Umberto Eco'nun pek çok eseri Türkiye'de yayınlandı.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünya'nın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 2'nci, 2008 yılında 14'üncü sırada yer almıştır. Takma ismi Dedalus'tur.

Birkaç yıl boyunca kanser tedavisi gören ünlü düşünür, 19 Şubat 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Umberto Eco ölmeden önce bir arkadaşına söylediği vasiyetinde "Ölümümden sonra 10 yıl boyunca benim adımı kullanarak etkinlikler düzenlemeyin" şeklinde bir istekte bulunmuştur.

ESERLERİ

DENEMELERİ

Somon Balığıyla Yolculuk (II Secondo Diario Minimo), Can, 9. Baskı: Ocak 2020, 9789750732751

Beş Ahlak Yazısı (Cinque scritti morali), Can, 12. Baskı : Ocak 2020, 9789750734441

Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti ( Sei passeggiate nei boschi narrativi), Can, 14. Baskı: Aralık 2019, 9789750734434

Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik (Arte e bellezza nellestetica medievale), 9. Baskı: Ekim 2019 9789750734458

Günlük Yaşamdan Sanata (Il costume di casa, Dalla periferia dell'impero, Sette anni di desiderio), Can, 8. Baskı: Eylül 2019 9789750733444

Yanlış Okumalar (Diario minimo), Can, 10. Baskı: Aralık 2019, 9789750732744

Ortaçağ'ı Düşlemek (Travels in Hyperreality, Sette anni di desiderio, Sugli specchi e altri saggi), Can, 7. Baskı: Kasım 2019

Açık Yapıt (Opera aperta), Can, 3. Baskı : Ocak 2019 9789750733376

Edebiyata Dair (Sulla letteratura), Can, 3. Baskı: Aralık 2019 9789750733413

Yorum ve Aşırı Yorum (Interpretation and Overinterpretation), Can, 8. Baskı: Mart 2015 9789755106953

Düşman Yaratmak (Costruire il nemico e altri scritti occasionali) Doğan Kitap

Yengeç Adımlarıyla: Sıcak Savaşlar Ve Medyatik Popülizm (A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico), 978-605-09-1116-9

ROMANLARI

Prag Mezarlığı (Il cimitero di Praga), Doğan Kitap, 2011. 978-605-09-0367-6

Gülün Adı,(Il nome della rosa) Can, 48. Baskı : Kasım 2019 9789750732737

Sıfır Sayı (Numero zero) Doğan Kitap, Ekim 2015, 9786050929751

Foucault Sarkacı ( Il pendolo di Foucault), Can, 26. Baskı: Aralık 2019 9789750732775

Önceki Günün Adası (L'isola del giorno prima) Can, 9. Baskı: Mart 2018, 9789750735202

Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi (La misteriosa fiamma della regina Loana), Doğan Kitap, 9786050934199

Baudolino, Doğan Kitap, 2003, 978-605-111-009-7

ÇOCUK KİTABI

Cecü'nün Yer Cüceleri, (Tre Racconti) YKY, 978-975-08-4570-3

İNCELEMELERİ

Tez Nasıl Yazılır? (Come Si Fa Una Tesi di Laurea) Can, 7. Baskı: Aralık 2019 9789750736452

Efsanevi Yerlerin Tarihi (Storia delle Terre e dei Luoghi Leggendari) Doğan Kitap, 2015 6050927308

Popüler Roman Kahramanları, (Il superuomo di massa. Studi sul romanzo popolare) Alfa, 2017, 9786051714561

Alımlama Göstergebilimi, Düzlem, 1991.

Budalalıktan Deliliğe, (Cronache di Una Societa Liquida Pape Satan Aleppe), Kırmızı Kedi, 2017 9786052980996

Genç Bir Romancının İtirafları (Confessions of a Young Novelist), Kırmızı Kedi, 2017 9789944756914

Mimarlık Göstergebilimi (La Struttura Assente) Daimon, 2019, 9786056558856

SÖYLEŞİ-DERSLERİ

Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın (Nespérez pas vous débarrasser des livres) Can, 6 .Baskı : Eylül 2018 9789750711848

Devlerin Omuzlarında: Milano Dersleri (Sulle Spalle dei Giganti), Doğan Kitap, Mart 2019, 6050960461

Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler, (Entretiens sur la fin des temps), YKY, 2001 9789750802065

İnanç ya da inançsızlık: Yüzleşme/ Umberto Eco, Kardinal Martini (In cosa crede chi non crede?), 1001 Kitap, 2005, 9758992066

TARİH KİTAPLARI

(Editör) 16. Yüzyıl - Rönesans Çağı (Il Seicento, L'età del Barocco, Delle Scienze, Del Metodo) Alfa, 2019 9786050380736

(Editör) Antik Yakındoğu, Alfa, 2018, 6051717803

(Editör) Antik Yunan, Alfa, 9786051716084

(Editör) Ortaçağ: Barbarlar - Hıristiyanlar - Müslümanlar (Idade Média – Bárbaros, cristãos e muçulmanos), Alfa, 2019, 9786051069111

(Editör) Ortaçağ 2: Katedraller - Şövalyeler - Şehirler (Il Medioevo. Cattedrali, cavalieri, città), Alfa, 2017, 9786051069111

(Editör) Ortaçağ 3: Şatolar - Tüccarlar - Şairler (Il Medioevo. Castelli, mercanti, poeti), Alfa, 2019, 9786051711126

(Editör) Ortaçağ 4: Keşifler - Ticaret - Ütopyalar (Idade Média – Explorações, Comércio e Utopias), Alfa, 2017, 9786051711867

KÜLTÜR-SANAT TARİHİ

Güzelliğin Tarihi (Storia della Bellezza), Doğan Kitap, 9786050905717

Çirkinliğin Tarihi (Storia della Bruttezza), Doğan Kitap, 978-605-09-6417-2

Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, (La Ricerca Della Lingua Perfetta), Literatür, 2004, 9789750402364