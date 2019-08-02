Trabzon'da "9 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon Festivali" başladı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin destekleri ile düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan'dan halk oyunları ve dans grupları katıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayıp, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nde devam eden kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, yürüyüş boyunca sokak horonları ve dans gösterileri sunuldu.

Vatandaşların da horon oynayarak katılım gösterdiği kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda son buldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde, ülke ve grupların tanıtımı yapıldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon'un çok önemli bir medeniyet, tarih, kültür, eğitim ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Bu değerleri harmanlayan, neredeyse bu değerlerin en güzel senfonisi diyebileceğimiz horon festivali adı altında buluşmamız da bu derece anlamlı. Bizler tıpkı horondaki gibi bir ve beraber olmayı başarabilen, horondaki gibi uyumlu olmayı başarabilen, tıpkı horondaki gibi ne zaman hızlanacağımızı ne zaman yavaşlayacağımızı bilen bir memleketin evlatlarıyız. Her zaman hakkın yanında olan hakkı tutup kaldıran hakkımız olmayana da tamah etmeyen çok kıymetli bir memleketin evlatlarıyız. O yüzden işte bu birliğin, beraberliğin meydanında buluşmak çok özel ve anlamlı."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise bugün şehrin çok güzel günlerinden birinin yaşadığına dikkati çekerek, "Bir taraftan bugün 2 Ağustos, Trabzonspor'umuzun 52. yaş günü. İnşallah nice senelerde nice şampiyonluklarda Trabzonspor'umuzla beraber olmayı temenni ediyoruz. Bugün aramızda 9 farklı ülkeden 500'ün üzerinde misafirimiz var, sanatçılarımız var. Biraz sonra onların gösterileriyle unutulmaz anları hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un medeniyet, kültür şehri olduğu kadar bir sanat şehri de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası horon festivalimiz vesilesiyle burada gördüğümüz misafir ülkelerimizden gelen insanlarla beraberiz. Horon, biliyorsunuz el ele tutularak oynanır, el ele tutacağız, horon oynayacağız, bu kültürümüzü yaşayacağız, yaşatacağız ama daha da önemlisi el ele bütün dünyaya Trabzon'dan bu meydandan barış ve kardeşlik mesajı vereceğiz. Biz bunu istiyoruz. Trabzon böyle bir şehirdir."

Açılış konuşmalarının ardından farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşan karma horon ekibi gösteri sundu.

Grupların tek tek sahne aldığı festival, Ekin Uzunlar konseri ile devam etti.

Festivalin açılış programına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA