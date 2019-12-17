Uluslararası el sanatları üçüncü kez SANKO Park'ta

17.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:01

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Gaziantep'te bir ilk olan 'Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak.



El Sanatları Günleri kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Hint El Sanatları, İran Halısı, Senegal Ahşap Sanatları ve onlarca yöresel eserin yer aldığı stantlar bir arada olacak. Cam, sıcak cam işleme, el yapımı halı, telkari, ahşap ve hediyelik eşyalar hem sergilenecek hem de satışı yapılacak.



Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden firmaların katılacağı etkinlik 20-29 Aralık tarihlerinde Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde her gün 10.00 - 22.00 saatleri arası gezilebilecek.



SANKO Park



2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metre kare inşaat alanı ve 56 bin 144 metre kare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 adet mağaza bulundurmaktadır. Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra Sanat Galerisi de yer almaktadır.



Sanko Park'ta, 3 bin 389 metre kare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip edilirken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metre kare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor.



Bin 600 metre kare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.



Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.



Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA