Uluslararası dolandırıcılar, hesabını kullandıkları kişileri 'futbolcuyuz' diyerek kandırmış

ADANA (DHA) - SRİ Lanka menşeli bir petrol şirketini 10 bin Dolar, Curaçao Futbol Federasyonu'nu ise 64 bin euro dolandıran 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 3 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa (26) ile Joshua Moses Obaje'nin (21), banka hesaplarını kullandıkları Ahmet Koyuncu (27) ve Rumeysa Aslan'a (25) Türkiye'ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söyledikleri öne sürüldü.

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları, kendilerine gönderilen Uluslararası Banka Hesap Numarası'na (IBAN) aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediğiyle ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN'ın Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesaba aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Daniel Chima Oputa ile Joshua Moses Obaje ve sevgilisi Rumeysa Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet Koyuncu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.