Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
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Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı.

05.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:36

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve (BM) Programı iş birliğinde, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle "gönüllülük" çağrısı yapıldı.

Hatay

Hatay'ın ilçesinde ise dernek gönüllüleriyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçedeki Avuttepe İlkokulu bahçesinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Çocukların yüzlerini boyayan gençler, onlarla oyun oynayıp, çuval, halat çekme ve ip atlama gibi yarışmalar düzenledi.

Palyaço gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklar ve gönüllü gençler şarkılar eşliğinde halay çekti.

Proje gönüllülerinden Hakan Andı, yaptığı açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çocuklar için bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Gönüllülerden Ayşe Nur Yıldız da gittikleri okullarda çocukların öz güvenlerini arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı
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