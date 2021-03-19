Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi

19.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:11

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğinde yürütülen Kemankeş Projesi kapsamında, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Balkan Kupası'na hazırlanmak üzere Balkan ülkelerinden gelen 17 sporcu, Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programı'nı tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğinde yürütülen Kemankeş Projesi kapsamında, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Balkan Kupası'na hazırlanmak üzere Balkan ülkelerinden gelen 17 sporcu, Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programı'nı tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Kemankeş Projesi kapsamında 7 Balkan ülkesinden 14 Mart'a İstanbul'a gelen 17 sporcunun, Okçular Vakfı tesislerinde okçuluk eğitimini tamamlaması dolayısıyla sertifika töreni düzenlendi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, törende yaptığı konuşmada, 11 yıldır dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıttıklarını, Türkçe öğrettiklerini ve Türkiye'yle bağ kuran insan sayısını artırdıklarını anlattı.

Ateş, 3 yıldır devam ettirdikleri Kemankeş Projesi'nin birçok sac ayağı olduğunu ifade ederek, proje kapsamında dünyanın her tarafında Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk okçuluk kursları açabilmek için ilgili ülkelerden getirdikleri eğitmenlere okçuluk eğitimi verdiklerini ve YEE tarafından ülkelerinde Türk Okçuluk Kursu açıldığını kaydetti.

Bugüne kadar 30 ülkede Türk Okçuluğu Kursu açtıklarını aktaran Ateş, bu kurslarda Türk okçuluğunu öğrenen yüzlerce sporcunun yetiştirildiğini belirtti.

"7 Balkan ülkesinde Türk okçuluğu kursları başlayacak"

Son 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında bugün ilk sertifika programını tamamladıklarını dile getiren Ateş, "Balkanlar'dan getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı tesislerinde eğittik. Bugün sertifikalarını alarak ülkelerine dönecekler ve böylelikle ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluğu kursları başlayacak." diye konuştu.

Ateş, bu süreçte başta Malezya olmak üzere birçok ülkedeki okulda da Türk okçuluğunu müfredata dahil ettiklerini kaydetti.

YEE Başkanı Ateş, konuşmasının ardından Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programını tamamlayan 17 sporcuya sertifikalarını takdim etti.

Okçular Vakfında Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi Programı'nı tamamlayan sporcular, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak.

Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi
Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi
Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi
Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Halis Özkahya Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Balkan Kupası'na katılacak sporcular, Türk okçuluğunun inceliklerini öğrendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:13:33. #1.15#
title