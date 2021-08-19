Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim Koç, 2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldıklarını belirterek bunların yaklaşık 200 binini zehirlenme vakalarının oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim Koç, 2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldıklarını belirterek bunların yaklaşık 200 binini zehirlenme vakalarının oluşturduğunu söyledi.

Merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Koç, 1989'da kurulan merkezin 7gün 24 saat hizmet verdiğini ve zehirlenme vakalarına danışmanlığın yanında 17 kalem panzehri yurt dışından temin ederek hastalara ulaştırdığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zehirlenme vakalarının üçte birinin 0-5 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu bildiren Koç, bunların yüzde 70'inin ilaçlardan zehirlendiğini ifade etti.

Koç, merkeze gelen aramaların yüzde 95'inin hastanelerdeki hekimlerden, yüzde 5'inin ise sağlık kuruluşu dışından yapıldığını belirterek, evden yapılan aramalarda vakanın ciddiyetine göre hastanın evden yönetildiğini veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirildiğini söyledi.

Hekimler tarafından yapılan aramaların ise daha farklı yönetildiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Zehirlenme vakalarının güncel, kabul edilebilir tedavi planında uygulanabilmesi için Zehir Danışma Merkezi veri tabanından yararlanılıyor. Bu veri tabanı hekime aktarılıyor. Hasta nasıl tedavi edilecek, hangi serviste izlenecek, ne kadar, nasıl izlenecek, bu hasta için bir panzehir gerekiyor mu, gerekiyorsa hangi merkezden, nasıl temin edilecek, bütün planlama burada yapılıyor."

Güncel arama ve vaka sayılarını paylaşan Koç, "2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldık. Bunların 200 bin civarını zehirlenme vakası oluşturuyor. Bunların yüzde 70'i de ilaç zehirlenmeleri." dedi.

Yanlış dezenfektan kullanımına bağlı zehirlenme vakaları tüm dünyada arttı

Dr. Koç, Kovid-19 salgını sürecinde yanlış dezenfekten kullanımına bağlı olarak zehirlenme vakalarında yüzde 25 civarında bir artış olduğunu belirterek, "Bu bütün dünyada böyle. Buradaki kullanım hataları genelde 'Daha çok korur, daha çok kullanayım' mantığından kaynaklanıyor. Oysa ki insan cildi doğal olarak çok iyi bir korumaya sahip fakat biz aşırı deterjan, dezenfektan kullandığımızda bu koruma zırhını ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Kişinin solunum yolu maruziyeti varsa açık havaya çıkarak oksijen alması ve 112'yi araması gerektiğini aktaran Koç, dermal maruziyetlerde ise cildini 15 dakika suyla yıkaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek İrem Derici Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:50:55. #1.15#

title