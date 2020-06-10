Uluköy Yaylası'nda korona virüs tedbiri
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Uluköy Yaylası'nda korona virüs tedbiri

Kütahya'nın Uluköy Yaylası'nda korona virüs (Covid-19) vakaları sebebiyle giriş çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.

Uluköy Yaylası'nda korona virüs tedbiri
10.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:11

Kütahya'nın Uluköy Yaylası'nda korona virüs (Covid-19) vakaları sebebiyle giriş çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu. Türkmen Dağı'nda bulunan ve yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Uluköy Yaylası'nda korona virüs vakalarının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yaylaya giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yaylada ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatmasına izin verilmesine karar verilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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