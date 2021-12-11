Uludağ yeni kayak sezonuna gün sayıyor

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni sezonun açılması için yeterli seviyede Kar yağışı bekleniyor.

Kayak ve snowboard sporlarının gözdesi Uludağ, doğal güzelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Uludağ'da hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler ve turizmciler, bölgeye yeterli karın düşmesinin ardından gelecek hafta yeni sezonu açmayı hedefliyor.

"Beklentimiz 2022'de daha iyi bir dönem geçirmek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, Uludağ'ın, kayak sporunda ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden olduğunu söyledi.

Buradaki tüm faaliyet, talep ve arzların, kar yağışına ve kaliteli pistlerin oluşmasına bağlı olduğunu belirten Saraçoğlu, beklentilerin yağışlara göre şekillendiğini anlattı.

Meteorolojik verilere göre, 16 ve 17 Aralık'ta yoğun kar yağışı beklendiğini ifade eden Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"TÜRSAB olarak Uludağ'a hem iç pazardan hem de dış pazardan daha çok turist getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otelcilerimiz ve kamu yöneticilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay önce Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında sezon öncesi hazırlık toplantısı yapıldı. Orada da kamu kurumlarının hazırlıklı olduğuna ve Uludağ için sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza yönelik bilgiler edindik."

Uludağ'a en çok İstanbul'dan gelenlerin olduğuna işaret eden Saraçoğlu, "Ankara ve İzmir ile çeşitli yerlerden rezervasyonlar var. Rusya, Ukrayna ve Polonya'da çalışmalarımız var. En çok bu ülkelerden yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Uludağ'da altyapı her sene daha iyi hale geliyor. Gece kayak için aydınlatmalar yapıldı. Beklentimiz 2022'de daha iyi bir dönem geçireceğimiz yönünde." dedi.

"Önümüze iyi bakıyoruz, iyi düşünüyoruz"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da Kovid-19 ve geç gelen yağışlar nedeniyle son 25 yılın en olumsuz sezonlarından birini geride bıraktıklarını söyledi.

Yeni sezonun iyi geçeceğini ümit ettiklerini vurgulayan Usta, "Kayak öğretmenleri olarak sezona hazırız. Oteller de hizmet vermeye başladı. Son 2 yıldır olumsuzluklar yaşadık. Bunun acısını çıkaracağız gibi duruyor. Önümüze iyi bakıyoruz, iyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bölgede suni karlandırma da yapılması gerektiğini belirten Usta, "Öyle olsaydı 1 Aralık'ta sezonu açabilirdik. En geç 15 Aralık'ta sezona başlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uludağ'da konaklama hizmeti veren işletmenin müdürü Eray Özenoğlu ise karın yağmasıyla sezonu açacaklarını dile getirdi.

Tüm işletmecilerin hazırlıkları tamamlayıp kar yağışını beklediğini kaydeden Özenoğlu, "Sezon için umutluyuz. Geçen sene sezon geç başladı, geç bitti. Bu sezon daha erken yağış bekleniyor. Bu sezon daha iyi bir müşteri potansiyeli bekliyoruz. Heyecanla kar yağışını bekliyoruz." dedi.