Uludağ Üniversitesi'nden Burundi'ye su kuyusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan ve ciddi susuzluk sorununun yaşandığı Afrika ülkelerinden olan Burundi'de su kuyusu açtırdı.

Afrika'nın yoksul ülkelerinde yaşanan su krizine Bursa Uludağ Üniversitesi duyarsız kalmadı. İlahiyat Fakültesi öncülüğünde başlatılan bir yardım kampanyası ile susuzluk sorununu en ciddi biçimde yaşayan Burundi'ye su kuyusu açtırıldı. Kuyudan su çıkarıldığını gören Burundili vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

BUÜ İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından yürütülen kampanyada mutlu sona ulaşıldı. Su kuyusu açtırmak için toplanan bağışların yerine ulaştığını ve kuyunun açıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeterli miktarın toplanmasıyla birlikte Burundi'deki yetkililerle temasa geçildiğini ve kuyunun bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle açıldığını müjdeledi. Başta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ve fakülte yöneticilerine olmak üzere kampanyaya destek veren tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür eden Rektör Kılavuz,"Çok şükür, suya büyük ihtiyaç duyan bölge halkı açılan kuyu sayesinde temiz suya kavuştu. Allah, bu faaliyete destek verenlerden ve emek harcayanlardan razı olsun. Su gibi aziz olsunlar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA