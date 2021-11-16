'ULUBURUN BATIĞI'NA YOĞUN İLGİ

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen M.Ö. 14'üncü yüzyıla tarihlenmiş 'Uluburun Batığı' yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Batıktan çıkan fil dişi ve cam külçe gibi eserler ise dikkat çekiyor.

M.Ö. 14'üncü yüzyıla tarihlenen Uluburun Batığı, 1982 yılında Süngerci Mehmet Çakır tarafından Akdeniz açıklarında bulundu. 1984-1994 yılları arasında kazı çalışması tamamlanan batık, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. En önemli özelliği Akdeniz'de birçok medeniyete ait eserlerin gün yüzüne çıkarılması olan batık, kazısı yapılan en eski batıklar arasında olmasıyla da dikkat çekiyor. Batıktan çıkan fil dişi, külçe, cam boncuk gibi eserler yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzeye şu ana kadar 180 bin kişinin geldiği, yıl sonuna kadar 220 bin kadar ziyaretçinin beklenildiği belirtildi.

PANDEMİYE RAĞMEN İLGİ GÖRÜYOR

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, şunları söyledi

2017 yılında başlayan restorasyon çalışmalarımız, nihayete vardı. Çalışmalar tamamen bitti. Salonlarımız yenilendi, modernleşti. Toplamda 12 salonumuz var. Bunlardan 6'sında su altından çıkan eserlerimiz, 5'inde Bodrum yarımadasında yapılan kazı çalışmalarında eserler sergilenmektedir. Diğer bir salonda ise bilgilendirme yapılmaktadır. Uluburun Batığı'nın yer aldığı salon Genç Tunç Çağı batıkları salonu. Önemli derecede ilgi görmekte, batığın en önemli özelliği şu ana kadar kazısı yapılan en eski batıklardan biri olması. M.Ö. 14'üncü yüzyıla tarihlenmekte. Batığın en büyük özelliği, Akdeniz'de bulunan birçok medeniyete ait batık içerisinden eserlerin gelmiş olması. Tunç Çağı'ndaki Akdeniz ticaret yollarını öğrenmemizde yardımcı olmuştur. Batık içerisinde çok ender bulunan eserler ortaya çıktı. Bunların en önemlileri fil dişi, ham külçeler, cam boncuklar, cam külçeler önemli eserlerden. Ayrıca tanrıça heykelciği ve altın kadeh de bu batıktan gelmiştir. Batık ilk olarak 1982'de süngerci Mehmet Çakır tarafından bulunmuştur. 1984 ile 1994 yılları arasında kazısı yapılmıştır. Kazıda ortaya çıkan eserler de salonumuzda sergilenmektedir. Ziyaretçiler pandemiye rağmen, ciddi anlamda talep görmekte. Özellikle Uluburun Batığı çok fazla talep görmekte. Çok merak eden var. Bu salonumuzu 2021'de açtık.

İstanbul'dan Uluburun Batığı'nı ziyarete gelen Duygu Gülebaş, İlk kez buraya geliyorum. Gerçekten çok güzel. Tüyler ürpertici. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. 6 yaşındaki kızım Duru'yla geldik, onun da çok ilgisini çekti diye konuştu.

Arman Kayalık da, Müzede Uluburun Batığı'nın da aralarında bulunduğu olağanüstü eserler var. Hepsi hakkında bilgi ediniyorum ifadelerini kullandı.