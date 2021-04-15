Ülker'den çocuklara 23 Nisan'a özel fidan hediyesi
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Ülker'den çocuklara 23 Nisan'a özel fidan hediyesi

Ülker'den çocuklara 23 Nisan'a özel fidan hediyesi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sürdürülebilirlik çalışmalarını israfsız şirket modeli ve uzun vadeli hedeflerle yürüten, projeleriyle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan Ülker; sosyal medyadaki dikkat çekici kampanyasıyla bir ilke imza atıyor.

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Sürdürülebilirlik çalışmalarını israfsız şirket modeli ve uzun vadeli hedeflerle yürüten, projeleriyle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan Ülker; sosyal medyadaki dikkat çekici kampanyasıyla bir ilke imza atıyor.

Instagram kullanıcıları, Ülker'in hesabındaki artırılmış gerçeklik filtresiyle, 14-28 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal olarak dikip büyütecekleri fidanları, @Ülker #DoğaBizeEmanet etiketiyle paylaşarak, 10 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayacak.

Ülker'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklara hediye edeceği fidanlar Karaman'da Ülker Güzel Ülkem Hatıra Ormanı'na dikilecek.

"Nefes alınabilir bir gelecek için yenilikçi bir projeye imza atıyoruz"

Sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olarak, ülkeye değer katan ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlayan projelere önem verdiklerini belirten Ülker CMO'su Aslı Özen Turhan, sözlerine şöyle devam etti: Yeni projemizde de Instagram kullanıcılarının sanal ortamda diktikleri fidanları gerçek yaşama taşıyor ve nefes alınabilir bir geleceğe katkıda bulunmak istiyoruz. Bu projeye destek verecek Ülker takipçilerine ve sayfamızı ziyaret eden Instagram kullanıcılarına teşekkür ederiz. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Ülker Güzel Ülkem Orman'ı büyüyor

Türkiye'nin farklı illerinde yer alan Ülker Güzel Ülkem Ormanı'nın büyümeye devam ettiğini dile getiren Turhan "Çalışanlarımızla el ele vererek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes Kampanyası'na destek oluyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları'yla iş birliği yaparak, 2011 yılından bu yana fabrikalarımızın bulunduğu Ankara, Karaman, Gebze'de, orman yangılarıyla zarar gören Hatay'da ve ayrıca Elazığ, Eskişehir'deki dikimlerimizle 60 bin fidana ulaştık. 10 bin fidan daha ekliyoruz. Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Güzel Ülkem Doğa bize Emanet video serisiyle Türkiye'nin neredeyse yarısına ulaştık

Turhan sözlerine şöyle devam etti: "Son olarak, sosyal medya hesaplarımızdan, 'Güzel Ülkem Doğa Bize Emanet' başlığıyla doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi, gıda israfının önlenmesi konularında, 6 bölümden oluşan video serisini yayınlamaya başladık. Yayınladığımız 3 bölümün, yaklaşık 4 ayda, sosyal medya hesaplarımızdan izlenirliği 28 milyona, YouTube üzerinden izlenirliği ise 27 milyona ulaştı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekilen videolarda, sürdürülebilirlik alanında Ülker'de yapılan çalışmaları ve tüketicilerin yapabileceklerini, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in anlatımıyla, uzmanlar ve şirketimizin yöneticilerinin görüşleriyle aktarıyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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