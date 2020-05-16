Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde
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Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde

Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde
16.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:15

Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde

İSTANBUL - Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. "Bu bayram ayrı da olsak, aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı iletişimiyle geleneksel bayram duygusuna vurgu yapacak olan Ülker, çikolata ve şekerlemede 52 çeşit ürünüyle hem tüm satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Ülker, gerek hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme ürünleri gerekse satış noktalarındaki çalışmalarıyla Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 52 çeşit çikolata ve şekerleme ürünüyle raflarda ve online alışveriş sitelerinde yerini aldı.

Bu sene içinde bulunduğumuz durum sebebiyle Ramazan Bayramı'na farklı şekilde hazırlandıklarına dikkat çeken Ülker Türkiye CMO'su Aslı Özen Turhan çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Sektörün lider şirketi olarak bu sene de üretim, pazarlama ve satış ekiplerimiz başta olmak üzere her birimimiz üzerine düşen sorumluluk ve özenle hazırlık sürecini yürüttük. Hediyelik ve ikramlık ürünlerimizi tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerine özel farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık.

Ülker Ece, Çikolatin ve Ülker Select raflarda

Ülker Ece ve Ülker Çikolatin gibi bayramların vazgeçilmezleri ve klasikleri arasında yer alan ürünlerimizin yanı sıra, çikolatada bu yılın yeniliği, dışı sütlü ve beyaz, içi lezzetli fındık kremasıyla dolu, deniz kabuğu formunda çikolataları ve şık hediyelik kutusuyla "Ülker Select Çikolata" olacak.

İkonik çikolatalar mini boylarıyla tüketicilerle buluşuyor

Ülker'in sevilen atıştırmalık çikolata ürünleri "Caramio", "Laviva", "Metro" ve "Ülker Çikolatalı Gofret" ise bu bayram döneminde mini boylarıyla ilk defa tüketicilerle buluşacak. Şekerleme tarafında da klasikler arasına giren geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk defa bizim ürettiğimiz "Ülker Lokumcuk" ve geniş bir tüketicisi kitlesi bulunan "Ülker Toffe Damla Sakızlı" ürünlerimiz bu bayramın da sevilen lezzetlerinden olacak.

Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz

Turhan, bu bayramın ruhuna uygun, "Bu bayram ayrı da olsak aynı duygularla yine kalp kalbeyiz" temalı bir iletişim hazırladıklarını belirtti. "Bu iletişimimizle araya sosyal mesafeler girse de bu bayram da gönüllerimizin bir olacağına, lezzetli Ülker hediyelik ve ikramlıklarımızla bayrama tat katacağımıza inanıyoruz" dedi.

İnternetten alışverişe yönelik kampanyalar

İnternetten alışverişin daha yoğun kullanıldığı bu döneme özel bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Turhan, tüketicilerin uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine bayramda gönderebilmeleri için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Tartışmasız lideriz"

Turhan, 2019 bayram dönemine yönelik sektör ve Ülker'in pazardaki büyüklüğüyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülker 2019'da toplam hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ciro bazında yüzde 33, ton bazında yüzde 30,2 pazar payına ulaştı ve atıştırmalık pazarı liderliğinin yanı sıra bayramın da tartışmasız 1 numarası olmaya devam etti. Çikolata ve şekerlemedeki uzmanlığımıza, üretimde entegrasyona, yüksek kalite standartlarına, tüketici odaklı inovasyon ve iletişime verdiğimiz önem bu liderlik başarısına büyük katkı sağladı. Türkiye'de kakao çekirdeğinden paketlemeye kadar entegre üretim sürecinin tamamına hakim en büyük markayız. Bu bizim her zaman en kaliteli çikolatayı üretmedeki en büyük gücümüz. Üretim hatlarımızdaki makineler bir zincirin halkaları gibi birbirine otomasyonla bağlı, bu noktada modern teknolojiyi kullanarak üstün hijyen ve kalite standartlarında üretim yapmaktayız. Yüksek hızlı ambalaj makinelerinde ambalajlanan ürünlerimizi el değmeden, otomatik robotlarla kutulayarak piyasaya sunuyoruz."

Son olarak İkramlık çikolata ve şekerleme pazarını da değerlendiren Turhan, Ülker'in katkısını ise şu sözlerle ifade etti: "Geçtiğimiz yıl toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 42 bin ton ve 1 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarı tonajda yüzde 16 büyüdü. Bu büyümenin 6 puanlık bölümü Ülker'den geldi. Böylece büyümeye en fazla katkı sağlayan marka olduk."

Bölgelere göre tüketim yüzdesi (ton)

Hediyelik ve ikramlık çikolatanın en fazla tüketildiği bölge yüzde 29 ile Marmara, şekerlemenin ise yüzde 45.7 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu .

Hediyelik ve ikramlık çikolatada diğer bölgeler İç Anadolu yüzde 23, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 12, Akdeniz yüzde 11, Karadeniz yüzde 7.

Hediyelik ve ikramlık şekerleme tüketiminde ise İç Anadolu yüzde 16.4, Marmara yüzde 16.1, Ege yüzde 8.3, Akdeniz yüzde 8.2, Karadeniz yüzde 5.4 olarak sıralanıyor.

Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata 18-22 derecede saklanmalı

Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda tüketicilerin saklama koşulları da bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Ambalaj da ürünün nefasetinin koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 C de serin bir ortamda saklanması yeterli. Çikolata buzdolabında muhafaza edilmemeli.

Ülker, bayram ürünleriyle tüm satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde

Kaynak: İHA

Manşet

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