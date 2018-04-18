Gümrük ve Ticaret Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci "Ülkelerin tarihlerini değiştiren liderler vardır.Bu liderlerden birisi de hiç şüphesiz ve tartışmasız 8. Cumhurbaşkanımız milletin adamı Turgut Özal'dır." dedi.

Belediye Meclis Üyeleri Derneği 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılı dolayısıyla Keçiören'deki Necip Fazıl Kısakürek Kongre Salonunda düzenlediği anma programında Turgut Özal'ın mesai arkadaşlarını sevenleriyle buluşturdu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma programı saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Tüfenkci, Malatyalıların hemşehrileri olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile gurur duyduğu bir lider olduğunu belirterek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaşadığı zaman dilimi içerisinde fikirleri ile icraatlarıyla çok tartışılan ama hiç şüphesiz Türkiye'ye lig atlatan bir lider olduğunu söyledi.

Milletin içinden çıkanların, milletle yol yürüyenlerin, unutulmadığını zaman içerisinde daha iyi anlaşılma noktasında en iyi örneklerden birisinin merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti.

" O (8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal) hür teşebbüsü ile özellikle Anadolu insanının dünyada iş yapabilme noktasında cesaretlendiren önünü açan ve devletçi bir anlayıştan, liberal bir ekonomiye serbest piyasaya geçirten ve bu anlamı ile Türkiye'ye çağ atlatan bir liderdi.

Bugün geldiğimiz nokta itibariyle eğer Türkiye 2017 yılında ekonomide 7.4 büyümeyi yakalamışsa hiç şüphesiz bunda büyük pay özel sektöründür. Özel sektörün yatırımları ile Türkiye büyüyor. İnşallah bundan sonra da büyümeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'nin istikrarının sağlanması için her fırsatta "Başkanlık Sistemine" vurgu yaptığını belirten Tüfenkci, "Kısmet 16 Nisan 2017'de oldu ve millet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen de yine milletin oyları ile geçmiş olacağız." değerledirmesinde bulundu.

Malatya'nın kalkınması için 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katkısının çok olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Türkiye'de söz sahibi olan Turgut Özal Tıp Merkezi, Birinci Organize Sanayi Bölgesi onun eseriydi, Malatya'daki Çat Barajı onun zamanında hayata geçti. Ama bi yine tıp merkezi ile yetinilmemesi için Karaciğer Enstitüsü ile taçlandırdık, Önkoloji hastanesi ile taçlandırdık.

Biz Turgut Özal'a hemşehrisi olarak inanıyorsak onun kazandırdıklarının üzerine daha da fazla koymamız gerekiyordu ve Malatya'yı gerçekten 81 il içerisinde ona yakışır bir duruma getirmemiz gerekiyordu. Bir organizenin yanına üç organize koyduk. Malatya 6. bölge teşvikleri ile rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayallerinde olan sanayileşen bir Malatya'yı yakalamış olacağız" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Malatya Turgut Özal Üniversitesi" kurulması kararına anımsatan Bakan Tüfenkci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Turgut Özal Üniversitesi Ankara'da kurulduğunda Malatyalılar şunu söylüyordu. 'Niye Malatya'da değil. Bu iş Malatya'da olmalıydı.' Ama şimdi Malatya'da daha gür bir şekilde kuruyoruz. Sadece Üniversitesi değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Malatya'da şuan da bir İnönü Üniversitesinde müzesi var, Turgut Özal Müzesini de kuracağız.

Tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan müzeleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakışır bir müzeyi de Malatya'ya kurmuş olacağız. Bana göre doğduğu yerde bu müzenin sahiplenmesi lazım. Kayseri ve Rize nasıl cumhurbaşkanlarına sahipleniyorsa biz Malatyalılar olarak da Cumhurbaşkanımıza sahiplenmemiz lazım.Biz gerçekten hemşerimizle ve hemşehrisi olmakla gurur duyuyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesinde önemli rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılında dualarla andıklarını söyledi.

Eski bakanlardan Hüsnü Doğan ise, Özal'ın herkesi kucaklayan, fikirlere önem veren özel bir kişiliğe sahip olduğunu anlatarak,"Herkesten istifade etmeyi, yararlanmayı, becerebilen bir kişiydi." dedi.

Eski bakanlardan Halil Şıvgın da, Özal'ın dış politika konusunda başarısını anlatarak "Hoş görülü biriydi bu özelliğiyle çok tabu yıktı" diye konuştu.

Eski bakanlardan Oltan Sungurlu ise, merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın ülkeye kazandırdığı hizmetleri ve anılarını anlattı.

Eski bakanlardan Vehbi Dinçerler ise, Özal'ın Türkiye'yi yurt dışına açtığını, Türk milletini dünya vatandaşı yaptığını belirtti.