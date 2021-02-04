Ülkelerin sokak stilleri! Amerikan sokak stili! Amerikan tarzı kombinler! Fransız sokak stili!

Dünyanın farklı yerlerinde, farklı giyim tarzları ön plana çıktı. Öne çıkan sweatshirt, etekler, aksesuarlar neler? Amerikan, Fransız ve Kore giyim tarzı haberimizde.

ÜLKELERİN SOKAK STİLLERİ

AMERİKAN SOKAK STİLİ!

Amerika stil modasında öne çıkan tarz rahatlık. Eşofman tarzında, kısa atletler ile kombinler ön plana çıkıyor. Paltolar ön plana çıkar. Oversize ceketler hayatımıza Amerikan sokak stili ile ön plana çıkıyor. Ünlülerin stilleri de moda olacak parçaları belirlemede önemli rol oluyor. Sweatshirt, Amerikan tarzı giyimin en önemli parçası. bol paça veya kargo pantolonlar dikkat çekmekte.

FRANSIZ SOKAK STİLİ

Moda dendiği zaman ilk akla gelecek ülke Fransa. Moda Haftası ile ün yapmış Fransız stilinde, zarif elbiseler, birbirinden şık şapkalar ve aksesuarlar ön plana çıkar. Her an şık, özgür, zarif ve sade stillerinden ödün vermez. Breton çizgiler, zarif ayakkabılar, Fransız stilleri arasında yer alır. Kısa etekler ile, ince bluzlar, zarif şapka ve aksesuarla tamamlndığında şıkı görüntü oluşturur.

KORE SOKAK STİLİ

Kore, giyim tarzında şıklığı ve rahatlığı bir arada tutuyor. Renk olarak Koreliler stillerinde oldukça canlı ve renkli kıyafetler kullanıyor. Genellikle şort, etek ve sweatshirt en çok kullanılan parçalar arasında. Koreli kadınların en belirgin özelliği, beyaz tenleri. Stillerinde aksesuarlar önemli rol oynar. Bandana tarzı tokaşarı ile kombinlerini tamamlamayı seven Koreli kadınlar, bakım ve stilleri ile ön planda.