Ülke genelinde yılan paniği
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Ülke genelinde yılan paniği

Ülke genelinde yılan paniği -Havaların anı ısınması ve yağışlarla birlikte yuvalarını terk eden yılanların sayısını arttı -Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yusuf Selek: -"Doğadaki dengenin korunması ve zincirin kopmaması için yılanları korumalı öldürmemeliyiz" Son...

20.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:49

Ülke genelinde yılan paniği

-Havaların anı ısınması ve yağışlarla birlikte yuvalarını terk eden yılanların sayısını arttı

-Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yusuf Selek:

-"Doğadaki dengenin korunması ve zincirin kopmaması için yılanları korumalı öldürmemeliyiz"

ESKİŞEHİR - Son günlerde havaların ısınması ve artan yağışlar nedeniyle yuvalarını terk eden yılanlar, şehir merkezlerine yakın bölgelerde görülmeye başladı.

Türkiye'de Korona virüs (Covid-19) salgınının etkileri devam ederken, başta kırsal kesimler olmak üzere şehir merkezlerine yakın birçok alanda çok sayıda yılanlar görülmeye başladı. Özellikle havaların ısınması ve yağışların artmasıyla beraber ortaya çıkan yılanların sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Korona virüsten korunmak için kapalı alanlar yerine park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, yılanların bu denli çoğalmasından dolayı endişe duyuyor.

Yılanların yaza geçiş döneminde görülmesinin doğal bir durum olduğunu söyleyen Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yusuf Selek, yılanlara zarar verilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Selek, "Son zamanlarda görülen özellikle yılanlar konusunda medyada bayağı bir haber yayıldı. Yılanların özellikle bu dönemde, bahardan yaza geçiş dönemlerinde sıcakların ani yükselmesi, yağmurların yağması tabii ki yer altındaki hareketliliği de arttırıyor. Dolayısıyla bu zamanlarda yılanlar bir çok yerde görülebilir. Bu konuda yılanlara zarar verilmesi kesinlikle iyi bir şey değil. Tabi insanlarımız bu hayvandan çekinebilir, korkabilir. Bu gayet normal. Bu aralar evlere de girebilir. Evlerin bahçelerini, parklardaki otları kesersek eğer, kendi bölgelerine giderler. Açık alanda görülmez, görüldüğü anda kesinle öldürülmemesi gerekiyor. Tabiatta dengenin de bir unsurudur yılanlar. Onları aynı zamanda korumamız lazım. Yani doğadaki zincirin bir tanesinin kopması demek, felaket felaketi getirir. Örneğin herkesin bildiği gibi fare konusunda mücadele eden bir hayvandır. Biz fare konusunda yılan olmadan mücadele yaparsak bu sefer de yabani hayvanlara zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla tabiatın dengesini de bozmuş oluruz. O bakımda kesinlikle yılanların öldürülmemesi lazım. Eve falan girebilir bu aralar ama bu durumda da hemen belediye ekiplerine haber verilmesi lazım. Belediyeler gerekli önlemi alırlar, yaralandıysa tedavi ederler. Gerekirse de doğal ortamına bırakırlar." dedi.

"Yılanlara zarar vermeye çalışmadığınız sürece sizden kaçarlar"

Havaların mevsim normallerine ulaşmasıyla yılan görülmesinin azalacağını belirten Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yusuf Selek, zehirli veya zehirsiz olarak farklı yılanların görülebileceğini söyledi. Yılan ısırması durumunda gerekli önlemleri alarak en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğinin altını çizen Selek, "Biraz daha havalar oturunca bu görünürlük gider. Zaten şu anda zehirli veya zehirsiz olanları da vardır. Tabi her ihtimale karşı bir ısırık veya sokma durumunda hemen ya o yara yerinden emilmesi lazım ya da yukardan bir iple bağlayıp en yakın sağlık kuruluşuna gitmek lazım. Ama şimdiye kadar yılanın sokup insanların öldüğünü de duymadık açıkçası. Eğer yılanın üstüne basmazsanız, zarar vermezseniz, kovalamazsanız zaten sizden kaçacaktır. O yüzden yılan konusunda bence sıkıntı yok. Onları korumamız lazım." diye konuştu.

Ülke genelinde yılan paniği

Kaynak: İHA

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