Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız"

08.01.2021 06:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 06:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılması dolayısıyla eş zamanlı Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programa katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Fiber altyapısı ile ilgili önemli adımlar atacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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