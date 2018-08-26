Ulaşım Sen'den MHP'ye Ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler FİDAN Şube Yönetimi ve temsilcilerden oluşan bir heyetle birlikte MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik'i ziyaret etti.

Yapılan toplantıda Ulaşım iş kolunda TCDD, Havalimanı ve Ulaştırma 7.Bölge Müdürlüğü faaliyetleri ve çalışanların sorunları hakkında MHP İl Başkanı Çelik ve Milletvekili Taşdoan'a birifing verildi. Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan, Milletvekili Muhittin Taşdoğan a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Vekilimiz kamuyu ve kamu çalışanlarının sorunlarını bilen biri TBMM'de sesimiz olacağından hiç şüphemiz yok, Gaziantep yerelerinde yaşadığımız sorunları biliyor gerekeni yapacağı hususunda kendilerine güveniyor TBMM de yapacağı çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep Havalimanı bizlerinde devamlı olarak kullandığı bir kuruluş oradaki olumsuzlukları biliyoruz, sorunların giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız, Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün yer değişikliğini takip ediyor, başarılı işler çıkarıldığını görüyoruz. TCDD İnşaatı ile ilgili belirsizlikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a bizzat sorup, konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

İl Başkanı Muzaffer Çelik'te Türk Ulaşım Sen üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP