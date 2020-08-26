Ulaşım cep'te Bursa'da vatandaşların toplu ulaşımla alakalı tüm işlemlerini cep telefonlarından rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak mobil uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 'düzenlenen lansman ile' kamuoyuna tanıtıldı.

2.5 milyon kişinin Bursakart sahibi olduğu Bursa'da günde 1 milyon kişinin her gün toplu ulaşım araçlarından yararlandığını belirten Başkan Aktaş, özellikle vizeleme ve otobüs çağrıları konusunda büyük yoğunluk yaşandığını söyledi. IOS ve Android marketlerde yer alan mobil uygulama ile birlikte mevcut yoğunluğun sona ereceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Vatandaşlarımız Bursakart'ların sağ arka tarafında yer alan 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, online dolum ve vizeleme yapabilecekler. Tek kullanımlık bilet satın alabilecekler. Otobüslerinin nerede olduğunu görebilecekler" dedi.

Bursa'da toplu ulaşım sistemlerini kullanan vatandaşların 'bilet alım ve seyahat ederken' yaşadığı tüm sıkıntılar, Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği Bursakart mobil uygulama ile tarihe karışıyor. 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle IOS ve Android storelerde kullanıma sunulan yazılım, yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'ndaki toplantıya Başkan Aktaş'ın yanı sıra BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ile şirketin yönetim kurulu üyeleri katıldı. BURULAŞ Genel Müdürü Çapar, Bursa'daki ulaşım sistemini tamamen cep telefonlarına endeksleyen dijital dönüşüm hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

IOS ve Android marketlerden indirilebilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da toplu ulaşım araçlarına günlük 1 milyon biniş gerçekleştiğini ifade etti. Yine kentte yaklaşık 2.5 milyon adet Bursakart'ın kullanıldığını ve günde 85 binin üzerinde dolum işleminin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, ofis yoğunluğunun yüzde 68'inin vizeleme işlemlerinden kaynaklandığını dile getirdi. Yine çağrı merkezi aramalarının yüzde 65'inin otobüs güzergahı ile ilgili olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşım işlemlerini daha da kolaylaştıracak yazılımımızı hayata geçirdik. IOS ve Android marketlerden edinilebilecek uygulama sayesinde Bursalılar artık bakiye görme, online dolum, online vizeleme, temassız karekod tekli bilet, temassız nfc tekli bilet, otobüsün nerede, nasıl giderim, otobüs saatlerini sorgulama gibi işlemleri cep telefonlarından halledebilecek" diye konuştu.

Mobil çözüm ile sıkıntılar son buluyor

Mobil uygulama ile online kart dolumlarının en geç 15 dakika sonra karta yüklendiğini ve bu şekilde bayi aranmadan her yerde toplu ulaşım araçlarından kolaylıkla yararlanılabildiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Yolcularımızın Bursakart'larda ne kadar bakiye kaldığını görebilmesi veya herhangi bir bayiye gitmeden işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi için mobil uygulamaya geçildi" şeklinde konuştu. Yine öğrenci, öğretmen veya tam aylık-yıllık vize işlemlerinin mobil yazılım ile gerçekleştirilebildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Belge istenmeyen tüm vize işlemleri, ofise gitmeden yapılabilecek hale geldi. Otobüse binerken 'Kartımda bakiye var mı, yok mu?' sorusu veya araç içerisinde bir başkasından kart isteme durumu artık son buluyor. Yeni teknoloji ile kartın sağ arkasındaki 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, kartımızın bakiyesini görebiliyoruz. Durakta beklerken, çağrı merkezini aramadan 'direkt uygulama üzerinden' aracın nerede olduğunu ve ne kadar sürede geleceğini öğrenebiliyoruz. Bursa'nın herhangi bir yerine toplu taşıma kullanarak nasıl gideceğinizin cevabı da Bursakart mobilde. 'Nasıl giderim?' fonksiyonu ile nereye gideceğinizi yazmanız yeterli. Bursakart mobil, en hızlı ve en ekonomik olarak nereye, nasıl gideceğinizi rota üstünde gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İngilizce dil desteği de geliyor

Vatandaşların 'yazılımda yer alan listeye erişerek' kendileri için ulaşım süresinin en kısa olduğu hattı öğrenebildiğini belirten Başkan Aktaş, "Pos cihazlarından ya da uygulamadan alınan tek binişlik kare kod bileti, ister fiş olarak isterse telefondan 'kare kod okuyucuya gösterilerek' geçiş sağlanabilecek. Aynı zamanda vatandaşlarımız, alınan kare kodu 'arkadaş-tanıdık ve yakınlarına' göndererek biniş hakkı hediye edebilecek. Nfc teknolojisi olan vatandaşlarımızın telefondan aldığı nfc bileti, validatöre telefonu okutmasıyla geçiş sağlayan bir sistem. Versiyon 2.0 ile aylık abonman, öğrenci-öğretmen abonman yükleme, fotoğraflı kişiselleştirilmiş kart başvurusu ve takibi, Burbak otopark doluluk oranları ve navigasyon, İngilizce dil desteği de geliyor. Burulaş'ın ulaşımda dijital dönüşüm stratejik hedefi: Fiziksel noktalarda sunulan hizmetlerin 2021 sonuna kadar en az yüzde 80'inin dijitalleştirilmesi olacak. Bu vesileyle, Bursakart mobil çözümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Aktaş, açıklamasının ardından kendisine verilen Bursakart'ı kullanarak sistemi test etti.

Kaynak: Bültenler