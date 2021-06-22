Ulaş'ta çilek yetiştiriciliği kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çilek yetiştiriciliği kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çilek yetiştiriciliği kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun İŞKUR destekli düzenlendiğini söyledi.

Kursa 15 kursiyerin katıldığını ve kursun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Gökhan Çetinkaya tarafından verildiğini belirten Çoşgun, "Kursta, kursiyerlere çilek üretim yöntemleri, çilek dikim ortamının hazırlanması, gübreleme, çilekte görülen zararlılar ve verimli çilek üretimi konularında bilgiler verilmekte. Kurs 28 Temmuz'a kadar devam edecek ve kursa katılan kursiyerlere günlük 30 lira ödeme yapılacak." dedi.

Coşgun, kurs bitiminde yazılı ve uygulamalı sınav yapılacağını, sınavda başarılı olanlara ise sertifika verileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban