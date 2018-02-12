Ulaş'ta Çiftçilere Su Tasarrufunun Önemi Anlatıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Su Hayattır" konulu toplantı düzenlendi.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, suyun çok dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Ulaş ilçesinin tarım, hayvancılık bölgesi olduğunu dile getiren Yılmaz, çiftçilerin her zaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarım danışmanlığından yararlanabileceklerini ifade etti.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise su tasarrufunun önemine işaret ederek, "Ülkemiz küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık gibi bir tehlike ile karşı karşıya. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye DSİ Bölge Müdürümüzle bir araya gelerek yeni sulamaya açılacak sulama sahaları olan ilçelerimizde toplantılar düzenleyerek ve aynı zamanda da desteklemeyle ilgili bilgiler veriyoruz." diye konuştu.

DSİ 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya da sulama konusunda çiftçilerden suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

Yağışların az olması nedeniyle yaşanan kuraklığa işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Sulamada birinci kural tarla başına kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün tarlaya eşit bir şekilde yayılmasıdır. Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Son yıllarda dünyada, özellikle plastik ve makine endüstrisinde ki gelişmeler ile su ve enerjiden daha fazla tasarruf yapılmıştır. Böylece daha ekonomik ve daha etkin yeni sulama teknolojileri geliştirilmiştir. Son yıllarda kuraklık yaşıyoruz, tarım faaliyetlerimizi yapabilmek, sularımızı etkin kullanabilmek için en büyük görev çiftçilerimize düşüyor. Suyumuzu israf etmeyeceğiz, bölgemizde suyumuzu uygun şartlarda kullandığımız takdirde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

Toplantıya, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Çetin, Karacalar Sulama Birliği Başkanı Sebahattin Kartal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyaettin Gazioğlu, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.