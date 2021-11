Ulaş, katiliyle bir ay önce barışmış

ADANA (DHA) - ADANA'da eniştesinin yeğeni Mehmet C. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten'in (22), cinayet şüphelisi ile daha önce küfürleşme yüzünden tartıştığı, 1 ay önce de barıştırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşları ve eniştesi M.T. ile buluşarak bir mekanda içki içti. Çelikten çıkışta, eniştesi M.T.'nin yeğeni Mehmet C. ile karşılaştı. Çelikten ile Mehmet C. ayaküstü konuştu. Konuşmanın ardından Mehmet C. tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş edip kaçtı.

Mehmet C.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.