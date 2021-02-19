Ulaş Bardakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ulaş Bardakçı neden vefat etti?

TİP, FKF, Devrimci Gençlik, THKP-C gibi örgütlerde faaliyet göstermiş sosyalist ve politik aktivist olan Ulaş Bardakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ulaş Bardakçı neden vefat etti? Ulaş Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir?

TİP, FKF, Devrimci Gençlik, THKP-C gibi örgütlerde faaliyet göstermiş sosyalist ve politik aktivist olan Ulaş Bardakçı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ulaş Bardakçı neden vefat etti? Ulaş Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?

Rasih Ulaş Bardakçı (1947, Hacıbektaş, Nevşehir - 19 Şubat 1972, İstanbul), TİP, FKF, Devrimci Gençlik, THKP-C gibi örgütlerde faaliyet göstermiş sosyalist ve politik aktivist.

HAYATI

1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ'ye girdi ve burada ana hedeflerini "devrim" olarak belirleyen sol ideolojilerle tanıştı, Sosyalizm'i benimsedi ve FKF ile TİP içinde yer aldı. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir biçimde yer aldı. 6 Ocak 1969 da ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in arabasının yakılması eylemine katıldı. 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer aldı. THKP-C'nin ilk silahlı eylemlerine katıldı. THKP-C'nin ilk eylemi sayılan 12 Şubat 1971'de Ankara'da Ziraat Bankası Küçükesat Şubesi'nin soyulmasına katıldı. 17 Mayıs 1971'de, yakalanan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın serbest bırakılmaları için İsrail Baş Konsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ile birlikte yer almıştır. Talepleri yerine getirilmeyince İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u öldürürler. Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. Dava sürerken 29 Kasım 1971 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO'dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü saat 07:00 sularında Arnavutköy'de kaldığı evde kuşatıldı. Rasih Ulaş Bardakçı evin arka kapısından kaçmaya çalışırken Üvez Sokak'ta emniyet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

ETKİLERİ

Yaşar Kemal 2010 yılında yayımladığı Bugünlere Bahar İndi adlı kitabında Ulaş adlı şiirini Ulaş Bardakçı için yazmıştır. Ayrıca bu şiirden Grup Yorum tarafından uyarlanmış aynı isimli bir şarkı bulunmaktadır, ve bu şarkı Zülfü Livaneli ve Ali Asker tarafından da seslendirilmiştir.