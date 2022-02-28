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Ukrayna-Rusya müzakeresi bu konuşmayla başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler bugün Belarus'ta başladı. Dünya bu kritik görüşmeye odaklanırken müzakerede ilk sözü Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey aldı. Makey konuşmasında "Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Bu bizim için kutsal bir görev" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta dün müzakere kararı alındı. Dünyanın gözünü çevirdiği toplantı, bugün öğle saatlerinde Belarus'ta başladı. İki ülkeden de üst düzey isimlerin bulunduğu heyetler, Belarus'un ev sahipliğinde aynı masaya oturdu.

Ukrayna-Rusya müzakeresi bu konuşmayla başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz

"GÜVENLİĞİNİZ, BİZİM İÇİN KUTSAL BİR GÖREVDİR"

Toplantıda ilk sözü Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey aldı. Makey konuşmasında "Değerli arkadaşlar, Belarus Cumhurbaşkanı sizleri karşılamamızı ve işinizi maksimum derecede kolaylaştırmamızı istedi. Başkan Zelenski ve Başkan Putin arasında anlaşıldığı gibi, kendinizi burada güvende hissedebilirsiniz. Bu bizim için kutsal bir görevdir. Cumhurbaşkanı Lukaşenko bugünkü müzakerenin tüm krizleri çözeceğinden ümitli ve bunun için dua ediyor. Sizlerin, müzakerenin organizasyonu ile ilgili tüm ricanız ve istediğiniz koşulsuz yerine getirilecek. Hep birlikte sonucu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya müzakeresi bu konuşmayla başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsinizBelarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Cumali:

Çok saçma bir görüşme...iş işten geçmiş..biri diğerini mecburen süpürecek ve bu süpürülen taraf rusya olmayacak...yüz dolarına iddiaya varım :DD

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