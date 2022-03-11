Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal için bir hafta önce yola çıkan 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatta 16. güne girildi. Dün Antalya'da gerçekleşen müzakerelerden ateşkese dair kayda değer bir sonuç çıkmazken, Rus ordusunun bugün Dnipro ve Lutsk'a ilk kez saldırdığına ve çok sayıda ölü bulunduğuna dair haberler servis edildi.

AJANSLAR "SON DAKİKA" KODUYLA SERVİS ETTİ

Ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bir haberise dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Bir hafta önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal için yola koyulan 65 km'lik Rus konvoyunun büyük ölçüde dağıldığı ifade edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNE DE YANSIDI

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı yeni görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı. CNN'nin haberine göre dün yerel saat 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor.

RUS ORDUSU AĞAÇLIK ALANLARDA SİPER ALIYOR

Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor. Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor. Ivankiv'in güneydoğusunda ise 67 kilometrelik konvoyun sonu ve karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI ARTIYOR

Rusya, 16 gündür Ukrayna'ya yönelik devam ettirdiği saldırılarda kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda Rus Ordusu'nun 12 binden fazla askeri personel, 335 tank, 1105 zırhlı askeri araç, 123 topçu atış sistemi, 29 hava savunma sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 7 insansız hava aracı kaybettiği belirtildi.