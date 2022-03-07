Ukrayna halkı direnişe devam ediyor! Rus ordusuna karşı molotof kokteyli fırlatan mancınık geliştirildi - Haberler

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Ukrayna halkı direnişe devam ediyor! Rus ordusuna karşı molotof kokteyli fırlatan mancınık geliştirildi

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukrayna vatandaşlarının ürettiği el yapımı molotof fırlatan mancınık gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Kayıplara rağmen Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ediyor.

MOLOTOF KOKTEYLİ MANCINIK ÜRETTİLER

Gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukrayna sivil halkının Rus ordusuna karşı molotof kokteyli mancınık yaptığı ortaya çıktı. Paylaşılan videoda, belli bir mesafeden mancınık yolu ile atılan molotof kokteylinin hedefi vurma görüntüsü yer aldı. Paylaşımın altına çeşitli ülkenin vatandaşlarından destek mesajları geldi.

Ukrayna halkı direnişe devam ediyor! Rus ordusuna karşı molotof kokteyli fırlatan mancınık geliştirildi

11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi. Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bilsay Özer
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