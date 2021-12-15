Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan Rusya'ya Normandiya formatı çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı Donbas krizinin çözümüne ilişkin Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları sürdürmeye çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin Brüksel'de bir araya geldiği görüşmede, Zelenskiy, Almanya ve Fransa'ya Rusya'nın askeri tehdidi karşısındaki destekleri ve Normandiya formatı görüşmeleri kapsamındaki çabaları için teşekkür etti.

Ukrayna'nın krizin diplomatik yollarla çözümüne bağlı olduğunu ve diğer taraflara saldırgan niyetlerinin olmadığını belirten Zelenskiy, "Bir an önce Rus birlik ve silahlarının Ukrayna sınırlarından çekilmesini bekliyorum. Süregelen diplomatik çabalara rağmen hala sınırlarımızın yakınlarındalar." ifadelerini kullandı.

Taraflar Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaların devamı ve bu kapsamda 2019'daki Paris'te gerçekleşen zirvede alınan kararların uygulanmasının gerekliliği konusunda uzlaştı.

Donbas'taki durumun istikrara kavuşması için ellerinden geleni yapma konusunda anlaşan liderler, Rus tarafını Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları sürdürmeye çağırdı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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