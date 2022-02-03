Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür etti. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika