Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na... - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Kırım Platformu'na katılımı için teşekkür etti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Kırım, Politika, Haber

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