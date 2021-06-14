Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar

NATO Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Rusya-Ukrayna krizini yeni safhaya taşıyacak bir gelişme yaşandı.

NATO'NUN YENİ ÜYESİ OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu. Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.

NATO, DAHA ÖNCE DESTEK VERMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek NATO'nun desteğini iletmişti.

NATO NEDİR?

NATO uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. İngilizce anlamı ile ise, 'North Atlantic Treaty Organization' biçiminde ifade ediliyor. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.

Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.

NATO NASIL KURULDU?

2. Dünya Savaşı'nın ardından, gelişmeye başlayan teknoloji, çeşitli silahlar ve özellikle kitle imha silahlarının, bir takım ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başladı. Bu nedenle, milli menfaatleri benzer yönde olan büyük devletler, belli noktalarda buluşarak, dayanışma ve işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bu doğrultuda bir araya gelen on iki ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde hazırlanan, toplam 16 maddelik antlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde, ABD'nin Washington Şehri'nde imzaladı. İmzalanan antlaşma onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girdi.

Başlangıçta Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Pakt, daha sonra Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla daha geniş bir hal aldı. Türkiye ve Yunanistan'ın ardından Almanya, daha sonra sırasıyla İspanya'nın katılımı ile üye ülke sayısı 16'ya çıktı.

TÜRKİYE HANGİ YILDA NATO'YA ÜYE OLMUŞTUR?

Türkiye NATO'ya üye olan ilk ülkeler içerisinde yer alıyor. Özellikle ülke çıkarlarını korumak ve dünya çapında barışı savunmak amaçlı, NATO'nun teklifini kabul eden Türkiye, 1951 yılında üye oldu.

NATO ÜYELERİ