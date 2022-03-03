UKRAYNA'DA MAHSUR KALAN TURİZMCİLER BODRUM'A DÖNDÜ

BODRUM, MUĞLA (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında bölgede mahsur kalan 7 turizmci ve 1 öğrencinin tahliyesi gerçekleşti. Uçakla Bodrum'a dönen kafileyi aileleri baklava ve çiçeklerle karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada yeniden Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen turizmci Adnan Maviyıldırım, "Yaklaşık olarak yolculuğumuz 48 saat sürdü. Bulunduğumuz yerde kaos vardı, halk yağma peşindeydi" dedi.

Bodrum'da yaşayan turizmciler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden önce turizm bağlantıları yapmak için Kharkiv şehrine gitti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 7 turizmci ve 1 öğrenci otellerinde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Birliği Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası bölgede mahsur kalan 8 kişiye ulaşıldı. Türk yetkililerin girişimleri sonrası 8 kişinin tahliyesi gerçekleşti. Çatışmanın yoğun olduğu Harkov'dan trenle Lviv kentine oradan da Romanya ulaşan 8 kişi, daha sonra otobüsle Bükreş'e devam etti. Saatler süren yolculuğun ardından uçakla İstanbul'a gelen vatandaşlar Bodrum'a iniş yaptı. Türkiye'ye dönen 8 kişi için Bodrum- Milas Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı karşılamada, vatandaşlar çiçek ve baklava ile karşılandı. Türkiye'ye günler sonra dönmekten mutluluk duyduklarını ifade eden kafile, bu süreçte destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

'BULUNDUĞUMUZ YERDE KAOS VARDI'

Günler sonra Bodrum'a dönmekten mutlu olduğunu ifade eden turizmci Adnan Maviyıldırım, "Harkov şehrinde ayın 23'ündeki etkinliğimiz sona erdi. 24'ü günü sabah uçakla İstanbul'a dönüş yapacaktık. Fakat sabah hem sivil, hem de askeri havalimanını bombaladılar. Bu nedenle Harkov kentinde mahsur kaldık. Otelde 4 gece konakladık. 4 gün bizim için çok zor geçti. Bombardıman 24'ü sabahı başladı ve geldiğimiz güne kadar devam etti. Otelde kaldığımız yer çok güvenli bir yerdi. Sığınağa indirdiler ve tehlike geçtiğinde lobide kaldık. Dışişleri Bakanlığı'na ulaşıldı ve bakanlık gerekli çalışmayı yaptı. Ayın 28'inde saat 18.30'da tren kalkacağı söylendi. Tren istasyonuna ulaşmak çok güçtü. Taksiyle bombaların arasından geçerek istasyona ulaştık. Tren yolculuğumuz 30 saat sürdü. Trende yaklaşık 450 kişi vardı. Lviv kentine ulaştık ve bir süre orada bekledik. Oradan Romanya sınırına devam ettik. Daha sonra otobüsle Bükreş'e geçtik, oradan da İstanbul'a geldik ve şu anda Bodrum'dayız. Yolculuğumuz yaklaşık 48 saat sürdü. Bulunduğumuz yerde kaos vardı, halk yağma peşindeydi" dedi.

'YOL ÇOK UZUN SÜRDÜ'

Mahsur kaldıkları süre boyunca ölüm korkusu ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren turizmci Özcem Tektaş, "Yol çok uzun sürdü. Bir şeyler yemeye, sevdiklerimizle zaman geçirmeye hasret kaldık" dedi.

Türkiye'ye geri döneceklerine inançları tam olsa da zor anlar yaşadıklarını belirten turizmci Ali Gencer ise "Bizi en çok yoran ailelerimizin merak etmesi oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ise mahsur kalan 8 vatandaşı sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de "Artık savaş bitsin ve güzel günlere başlayalım" dedi.