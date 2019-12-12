Ukrayna'da gazeteci suikastinin şüphelileri yakalandı

12.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:54

Ukrayna'da üç yıl önce ülkede infial yaratan ünlü bir gazetecin, arabasına bomba konularak öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada, suikaste katıldıkları saptanan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerden kimlikleri açıklanan 2 kişinin, çocuk doktoru Yuliya Kuzmenko adlı kadın ile 'Riffmaster' adlı rock grubunun solisti Andriy Antonenko olduğu bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazeteci Pavel Şeremet'e 2016 yılında düzenlenen suikas ile ilgili sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı açıkladı. Avakov, "Bu, gerçek uzmanların zorlu ve ısrarlı çalışmalarının sonucudur. Bu, davanın tamamen aydınlatılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

BOMBACI, ÇOCUK DOKTORU KADINUkrayna Polisi'nden yapılan açıklamada, Şeremet'in otomobiline bombayı yerleştirdiğinden şüphelenilen Yuliya Kuzmenko adlı kadının gözaltına alındığı duyuruldu. Çocuk doktoru olan Kuzmenko'nun, ülkenin doğusundaki çatışmalarda gönüllü birliklerde bir süre görev yaptığı belirtildi.Suikaste etkin rol oynadığı şüphesiyle gözaltına alınan beş kişiden birinin ise, radikal milliyetçi şarkılarıyla bilinen 'Riffmaster' adlı rock grubunun solisti Andriy Antonenko olduğu açıklandı. Bir dönem ülkenin doğusundaki çatışmalara da katılan Antonenko, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şeremet'i öldürmekle suçlanıyorum. Evimde arama yapılacak. Yardım edin" diye yazdı.Cinayetin azmettiricisi olduklarından şüphelenilen kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi. KİEV'İN MERKEZİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜUkrainskaya Pravda gazetesinde çalışan ve Radyo Vesti'de program yapan gazeteci Pavel Şeremet, 2016 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otomobili ile seyir halindeyken aracına önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Belarus'un başkenti Minsk'te 1971 yılında dünyaya gelen Şeremet, ülkesi dışında Ukrayna ve Rusya'da da ses getiren haber ve yazılarıyla tanınıyordu. Öldürülmeden önceki beş yıl Ukrayna'da yaşayan gazeteci, yolsuzlukların üzerine giden yazıları ile de biliniyordu.

Kaynak: DHA