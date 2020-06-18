Ukrayna'da doğan Murat bebek Türkiye'de tedavi edilecek Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Dnipro kentinde bebek odası aydınlatma ürünlerinin satışını yapan Hakan Türk'ün 21 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeği Murat, birkaç gün sonra göbek bölgesinde oluşan kanama nedeniyle rahatsızlandı. Aynı kentte bulunan bir hastaneye götürülen ve muayenesinin ardından bağırsaklarından ameliyat edilen Türk'ün sağlık durumu aradan geçen süre içerisinde düzelme göstermedi.

Bunun üzerine büyükelçilik görevlileriyle irtibata geçen aile, Murat bebeğin tedavisinin Türkiye'de yapılması için yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Ukrayna makamlarından alınan iznin ardından içerisinde doktor ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu ambulans uçak, Dnipro'ya gönderildi. Türkiye'ye getirilen bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altını alındı.

"Beni vatanımdaymışım gibi hissettirdiler"

AA muhabirinin bilgi aldığı baba Hakan Türk, Ukrayna'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından oğlunun sağlık durumunun düzelmediğini söyledi.

Ameliyattan 16 saat sonra bebeğimin kalbinin iki kez durduğunu ve yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldığının bilgisinin doktorlar tarafından kendilerine verildiğini ifade eden Türk, "Bunun üzerine büyükelçiliğimize ve Cumhurbaşkanlığımıza bebeğimin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili başvuruda bulundum." diye konuştu.

Çocuğunun ülkeye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın girişimlerde bulunduğunu anlatan Türk, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin bebeğin yurda dönüşü için gerekli işlemleri başlattığını vurguladı.

Bebeğinin yurda dönüşü için işlemlerin büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirten Türk, şunları kaydetti:

"Yardım çağrımız duyulduktan sonra Türkiye'den gerek bakanlık gerek hastane ve gerekse Cumhurbaşkanlığı nezdinde birçok kez arandım. Telefonlarım hiç susmadı, bana Ukrayna'da bile kendimi vatanımdaymışım gibi hissettirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim ufacık çığlığımızı duyup kocaman bir ses haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim. Tabii bu süreçte benimle ayrıca ilgilenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da teşekkürlerimiz sunuyorum."

"Hayati tehlikesi yok"

Bebeğin tedavisini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman da iki gün önce hastaneye getirilen Murat bebeğinin tedavisine başlandığını söyledi.

Hastanın ilk geldiği güne oranla sağlık durumunun daha iyi olduğunu vurgulayan Tayman, "Şu anda hayati tehlikesinin olmadığını gördük. İlerleyen dönemlerdeki sonuçlarına göre takiplerini yapacağız ve güzel bir şekilde ailesine teslim edeceğiz. Bebeği 1 hafta 10 gün içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa taburcu etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bebeğe Ukrayna'da yapılan ameliyata ilişkin de bilgi veren Tayman, "Ameliyatta gerekli işlem yapıldığı sırada yaşanan sıkıntı üzerine canlandırma işlemi yapılması gerekiyor. Daha sonra ilerleyen döneminde akciğerinde bir problem oluşuyor. Akciğerinin etrafında hava toplanması meydana geliyor. Bunu orada müdahale ederek boşaltıyorlar. Hastada havalelerin olması üzerine orada ilaçlara başlanarak kontrol altına alınıyor. Sonrasında da Türkiye'ye getiriliyor." dedi.

Kaynak: AA