Ukrayna'da doğan Murat bebek Türkiye'de tedavi edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna'da doğan Murat bebek Türkiye'de tedavi edilecek

Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

18.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:57

Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Dnipro kentinde bebek odası aydınlatma ürünlerinin satışını yapan Hakan Türk'ün 21 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeği Murat, birkaç gün sonra göbek bölgesinde oluşan kanama nedeniyle rahatsızlandı. Aynı kentte bulunan bir hastaneye götürülen ve muayenesinin ardından bağırsaklarından ameliyat edilen Türk'ün sağlık durumu aradan geçen süre içerisinde düzelme göstermedi.

Bunun üzerine büyükelçilik görevlileriyle irtibata geçen aile, Murat bebeğin tedavisinin Türkiye'de yapılması için yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Ukrayna makamlarından alınan iznin ardından içerisinde doktor ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu ambulans uçak, Dnipro'ya gönderildi. Türkiye'ye getirilen bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altını alındı.

"Beni vatanımdaymışım gibi hissettirdiler"

AA muhabirinin bilgi aldığı baba Hakan Türk, Ukrayna'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından oğlunun sağlık durumunun düzelmediğini söyledi.

Ameliyattan 16 saat sonra bebeğimin kalbinin iki kez durduğunu ve yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldığının bilgisinin doktorlar tarafından kendilerine verildiğini ifade eden Türk, "Bunun üzerine büyükelçiliğimize ve Cumhurbaşkanlığımıza bebeğimin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili başvuruda bulundum." diye konuştu.

Çocuğunun ülkeye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın girişimlerde bulunduğunu anlatan Türk, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin bebeğin yurda dönüşü için gerekli işlemleri başlattığını vurguladı.

Bebeğinin yurda dönüşü için işlemlerin büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirten Türk, şunları kaydetti:

"Yardım çağrımız duyulduktan sonra Türkiye'den gerek bakanlık gerek hastane ve gerekse Cumhurbaşkanlığı nezdinde birçok kez arandım. Telefonlarım hiç susmadı, bana Ukrayna'da bile kendimi vatanımdaymışım gibi hissettirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim ufacık çığlığımızı duyup kocaman bir ses haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim. Tabii bu süreçte benimle ayrıca ilgilenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a da teşekkürlerimiz sunuyorum."

"Hayati tehlikesi yok"

Bebeğin tedavisini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman da iki gün önce hastaneye getirilen Murat bebeğinin tedavisine başlandığını söyledi.

Hastanın ilk geldiği güne oranla sağlık durumunun daha iyi olduğunu vurgulayan Tayman, "Şu anda hayati tehlikesinin olmadığını gördük. İlerleyen dönemlerdeki sonuçlarına göre takiplerini yapacağız ve güzel bir şekilde ailesine teslim edeceğiz. Bebeği 1 hafta 10 gün içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa taburcu etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bebeğe Ukrayna'da yapılan ameliyata ilişkin de bilgi veren Tayman, "Ameliyatta gerekli işlem yapıldığı sırada yaşanan sıkıntı üzerine canlandırma işlemi yapılması gerekiyor. Daha sonra ilerleyen döneminde akciğerinde bir problem oluşuyor. Akciğerinin etrafında hava toplanması meydana geliyor. Bunu orada müdahale ederek boşaltıyorlar. Hastada havalelerin olması üzerine orada ilaçlara başlanarak kontrol altına alınıyor. Sonrasında da Türkiye'ye getiriliyor." dedi.

Ukrayna'da doğan Murat bebek Türkiye'de tedavi edilecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da üniversiteli kıza deodorant şişesiyle tecavüz davasında sanığın ifadesi ortaya çıktı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Kemal Sunal Demet Evgar Aleyna Tilki Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Bursa Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ukrayna'da doğan Murat bebek Türkiye'de tedavi edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 14:35:09. #1.15#
title