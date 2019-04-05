Ukrayna'da Başkan Adaylarına Televizyon Tartışması Öncesi Alkol ve Uyuşturucu Testi Yapıldı

Ukrayna'da 21 Nisan'da ikinci turu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, ilk turda en fazla oyu alan komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko karşı karşıya gelecek.

İki aday, televizyon tartışması öncesi alkol ve uyuşturucu testinden geçti.

Test talebi, Zelenskiy'den gelmişti.

Petro Poroşenko, rakibinin televizyon tartışmasına katılmayı kabul etmesinden memnun olduğunu, rakibi ile ekranda daha fazla karşılaşmak istediğini söyledi.

Poroşenko, komedyen rakibi ile özellikle başkomutanlık yetkileri, anayasal haklar ve Ukraynalıların özgürlükleri konularını tartışmaktan yana olduğunu belirtti.

41 yaşıındaki Vladimir Zelenskiy, ilk tur seçimde üçüncü olarak elenen Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nın tartışmayı yönetmesini de istedi.



İkinci tur için anketler ne diyor?

Ülkede 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ilk turunda oyların Zelenskiy yüzde 30,4'ünü, Poroşenko yüzde 17,8'ini, Timoşenko ise yüzde 14,2'sini almıştı.

Anketler, ikinci turda da Zelenskiy'nin şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kısa süre önce yapılan bir anketten, seçimin ikinci turuna Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun kalması halinde seçmenlerin yüzde 52'sinin Zelenskiy'i, yüzde 44'ünün Poroşenko'yu destekleyeceği sonucu çıktı.

Bu ankette, son bir ayda ikinci tur için Zelenskiy'nin destek oranının yüzde 13 azaldığı, Poroşenko'nun ise yüzde 10 arttığı görüldü.

Bazı yorumlarda ise Poroşenko'nun üç haftalık süreçte Kırım ve Donbass konularıyla ilgili söylemini daha da sertleştirerek ikinci turda oylarını artırabileceği belirtiliyor.

Ukrayna, Ekim ayında da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.