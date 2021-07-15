Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!
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Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!

Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Uzunel, Merve Dizdar'dan boşanması hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu ihanet iddiasına yanıt verdi. İşte detaylar...

Uğur Uzunel, Türkiye Lider Markalar Ödülleri Töreni'nde 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Merve Dizdar'dan sürpriz bir şekilde boşanan Uzunel, basına yansıyan iddialara cevap verdi.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, 2018 yılında hayatını birleştirmiş ve mutluluklarıyla ilgi odağı olan çiftin evliliklerinin ihanet nedeniyle bittiği iddia edilmişti.

Merve Dizdar ihanet iddiasını, 'Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık' diyerek yalanlamıştı.

"MERVE SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM"

Uğur Uzunel ise sürpriz boşanma sonrası şu açıklamayı yaptı: "Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. İhanet kesinlikle yok. Biz arkadaş olarak daha iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez! Merve'ye de hadsizlik etmek istemem."

Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!
Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!
Uğur Uzunel'den flaş Merve Dizdar açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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