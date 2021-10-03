Uğur Şahin'den ezber bozan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak - Haberler
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Uğur Şahin'den ezber bozan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

ABD'li Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su olan Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğradığını belirterek gelecek yıl yeni bir aşı formülüne ihtiyaç duyulacağını söyledi. Şahin, "Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.

BioNTech'in kurucu ortaklarından ve aynı zamanda şirketin CEO'su olan Uğur Şahin, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuşan Şahin, "Gelecek yılın ortalarına doğru Covid-19 aşısının formülünün değişmesi gerekecek gibi görünüyor çünkü virüs mutasyona uğruyor. Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.

Dünyada geliştirilen ilk koronavirüs aşılarından biri olan ve Türkiye'de de kullanılan Comirnaty aynı zamanda mRNA teknolojisi kullanan ve denetleyici kurumlardan olay alan ilk aşı olmuştu. Financial Times'tan Erika Solomon ve Nikou Asgari'ye konuşan Şahin, "Şu an baskın hale gelen Delta varyantı daha bulaşıcı fakat mevcut aşıların etkileyiciliğini azaltacak kadar da farklı değil" dedi.

Üçüncü doz destekleyici aşıların ana varyantları kontrol altına alabileceğini de dile getiren Şahin, buna karşılık koronavirüsün yeni mutasyonlara uğrayacağını ve aşıların etkisini azaltabileceğini söyledi.

Şahin, "Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı" dedi.

Şahin 2022'deki aşı programını da Financial Times ile paylaştı. Şahin, "Hali hazırda aşı olanlar için üçüncü doz aşı yapılacak ve aynı zamanda aşıya erişimi olmayanlara aşı temini sağlanacak" dedi.

Gelişmekte olan ülkeler tarafından, "Aşının patentini paylaşın" çağrısına kulaklarını tıkayan Şahin, bu konuda ise "Patentleri paylaşmak kalite kontrolünü riske atar" ifadesini kullandı. BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği aşının fiyatının gelecekte ne kadar olacağına dair bir açıklama yapmayan Şahin, "Aşıya gelecek yıllarda da ihtiyaç olacak" dedi.

Uğur Şahin'den ezber bozan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak
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Gözde Nur Bayar
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