Uğur böceği istilası nedir? Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı? Uğur böceği istilası ne zaman bitecek?
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Uğur böceği istilası nedir? Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı? Uğur böceği istilası ne zaman bitecek?

Edirne'nin Saros Körfezi son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Uğur böceği istilası nedir ve Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı gibi soruların yanıtlarını merak ettiler.

Uğur böceği istilası nedir? Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı? Uğur böceği istilası ne zaman bitecek?
30.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:51

Dünyada kendini temizleyen 5 körfez arasında yer alan Edirne'nin Saros Körfezi son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğramış durumda. Peki, uğur böceği istilası ne zaman bitecek? Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı? Uğur böceği istilası nedir?

SAROS KÖRFEZİ KIYILARI NEDEN UĞUR BÖCEKLERİNİN İSTİLASINA UĞRADI?

Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Uğur böceği istilası nedir? Saros Körfezi kıyıları neden uğur böceklerinin istilasına uğradı? Uğur böceği istilası ne zaman bitecek?

Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

UĞUR BÖCEĞİ İSTİLASI NE ZAMAN BİTECEK?

Bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Kılıç, "Ormanlık meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1 hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı.

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